Kanadyjscy naukowcy przeprowadzili badania mające na celu sprawdzenie, jaka zależność zachodzi w przypadku spożywania wysoko przetworzonych produktów a występowania astmy. Zdaniem badaczy zależność ta wynika nie z bezpośredniego wpływu ilości spożywanych hamburgerów na stan dróg oddechowych, ale ze stylu życia, który jest niejako reprezentowany przez tego typu dietę. Zatem by chronić siebie i swoje dzieci przed astmą, zadbajmy o dobrze zbilansowaną dietę. Naukowcy podkreślają, że sposób odżywiania nie jest jedynym czynnikiem, od którego zależą predyspozycje do wystąpienia tej choroby. Oprócz genetycznych predyspozycji, do grona „winowajców” zaliczamy m.in.: zanieczyszczone powietrze, „alergizujące” substancje, dym tytoniowy.Astma należy do jednej z najczęstszych chorób przewlekłych dróg oddechowych. Zgodnie z danymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na całym świecie cierpi na tę chorobę około 300 milionów ludzi, z czego rocznie 250 tysięcy umiera. (K. P., Clinical and Experimental Allergy)

