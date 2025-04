Jak zdefiniować astmę?

Najprościej astmę można zdefiniować jako przewlekłą, zapalną chorobę dróg oddechowych, którą cechuje obturacja oskrzeli oraz zapalenie błony śluzowej oskrzeli prowadzące do nadreaktywności tego narządu na różne czynniki. Astma rozwija się na skutek działa czynników środowiskowych i genetycznych.

Raz gorzej, raz lepiej...

Charakterystyczny dla tej choroby jest zmienny jej przebieg. Występują na przemian okresy zaostrzeń objawów oraz okresy całkowitego zdrowia. Symptomy mogą mieć różne nasilenie. Wysokie zaostrzenie objawów astmy może być stanem zagrażającym życiu.

Astma pod kontrolą

Astmatycy powinni unikać tak niebezpiecznych sytuacji. W tym celu należy prowadzić samokontrolę i samoobserwację oraz skrupulatnie przestrzegać wszystkich zaleceń lekarskich. Najważniejsze znaczenie ma jednak wdrożenie odpowiedniego leczenia farmakologicznego przez lekarza prowadzącego.

Czym jest stan astmatyczny?

Przedłużający się, ciężki napad astmy określa się mianem stanu astmatycznego. W znacznej części przypadków stanowi zagrożenie życia chorego. Wymaga szybkiej hospitalizacji.

Leczymy w zależności od stadium choroby

Postępowanie lecznicze w astmie zależy od występujących objawów i jest dobierane indywidualnie do każdego pacjenta. Kontrola astmy dzieli się na kilka poziomów. Poziom 1 i 2 oznacza niewielkie objawy, bardziej nasilone symptomy określają 3 poziom, natomiast 5 stopień to ciężka postać astmy. Utrzymanie astmy na 1 lub 2 poziomie jest trudne, ale nie jest niemożliwe. Duże znaczenie będzie tu odgrywać samokontrola pacjenta oraz systematyczne stosowanie leków.

Kilka słów o astmie zawodowej

Astma jest chorobą przybierającą różne formy. Gdy napad duszności występuje po wysiłku fizycznym mówi się o astmie wysiłkowej. Gdy objawy ujawniają się w wyniku narażenia na czynnik, z którym chory ma do czynienia w pracy jest to astma zawodowa. Kolejną postacią jest astma aspirynowa powstająca po spożyciu kwasu acetylosalicylowego.

