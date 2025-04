To może zdarzyć się niemal każdemu, choć dolegliwości zwykle występują po i, niestety, nasilają z wiekiem. W jednej chwili pojawia się ból w dole pleców, który promieniuje aż do stopy. Jest tak dotkliwy, że uniemożliwia jakikolwiek ruch. Dodatkowo mogą wystąpić niedowłady mięśni (np. może stopa uciekać przy chodzeniu), przeczulica, mrowienia i problemy z oddawaniem moczu oraz stolca (na szczęście tylko przejściowe). Dolegliwości bólowe nasilają się przy kichaniu, kaszlu, śmiechu. Wszystko to jest skutkiem ucisku uszkodzonego dysku na korzenie nerwowe. Aby powstrzymać ból, postaraj się działać zgodnie z planem.

Wybierz pozycję

Gdy ból jest dotkliwy, nie walcz z nim, wykonując jakieś ruchy na siłę. Powoli połóż się na wznak na twardym podłożu (podłoga, materac) i zegnij nogi w kolanach. Uciśnięty nerw znajduje się wówczas w pozycji spoczynkowej, co powoduje jego rozluźnienie i zmniejszenie bólu.

Zastosuj lek

W przypadku rwy kulszowej najlepiej działają preparaty przeciwbólowe i przeciwzapalne (np. z zawartością ibuprofenu lub naproxenu, dostępne bez recepty). Dodatkowo możesz posmarować bolące miejsce maścią o takim samym działaniu (np. Fastum, Voltaren).

Działaj ciepłem...

Większości osób ulgę przynosi ogrzanie bolesnego miejsca, np. termoforem. Warto stosować także plastry rozgrzewające i delikatnie masować obolałą (rozgrzaną!) okolicę. To rozluźni napięte mięśnie i zmniejszy dolegliwości.

...albo schładzaj

Jeśli ciepło nie pomaga, odczekaj kilka minut i zastosuj chłodny okład (ale nie lodowaty!) – być może twój organizm lepiej zareaguje na zimno. To naprawdę możliwe! Pod wpływem niskiej temperatury w organizmie wydzielają się endorfiny, które działają znieczuląjąco.

Szukaj pomocy lekarza

Jeżeli w ciągu doby ból się nie zmniejszy lub wystąpią jakieś niedowłady, skonsultuj się z lekarzem. Specjalista może zalecić ci leki (także w zastrzykach), ćwiczenia albo masaże. Skuteczne są np. masaże prądem magnetycznym lub światłem lasera.