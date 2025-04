Skłonność do atopii występuje rodzinnie, co świadczy o tym że jest cechą dziedziczoną genetycznie. Atopia charakteryzuje się skłonnością do nadmiernej reakcji układu odpornościowego po ekspozycji na czynniki alergiczne. Po kontakcie z alergenem dochodzi do nadmiernej produkcji przeciwciał klasy IgE. Dopiero obecność tych przeciwciał w ustroju wywołuje choroby alergiczne. Wysoki poziom przeciwciał IgE nie musi świadczyć jednak o atopii. Zapoznaj się bliżej ze zjawiskiem atopii.

