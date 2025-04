Problemy z nauką, koncentracją, pamięcią słuchową u dzieci mogą wynikać ze zdrowia. Zaburzenia słuchu powinny być diagnozowane i leczone.

Zazwyczaj badanie słuchu u dzieci jest dla nich przykrą koniecznością i nie wiąże się z natychmiastowo wdrożonym leczeniem. To może się zmienić. W Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie został uroczyście otwarty kompleks o nazwie Audioland, prowadzony przez doktora Andrzeja Senderskiego. Audioland to szereg nowoczesnych gabinetów, wyposażonych w nowoczesny sprzęt do diagnostyki i leczenia zaburzeń słuchu, głosu i mowy.

Dzieci będą mogły zostać przebadane szybko i mało inwazyjnie, dzięki specjalnym komputerom, kamerom i monitorom, umożliwiającym np. uzyskanie obrazu krtani dziecka bez wykonywania znieczulenia. Gabinety są kolorowe, a dzięki nowoczesnym sprzętom umożliwiają przeprowadzenie m. in. terapii słuchu w tym samym miejscu, w którym problem ze słuchem (np. niedosłuch czy ośrodkowe zaburzenie słuchu) został zdiagnozowany.

Audioland, w porozumieniu z władzami Wawra, przeprowadzi badanie przesiewowe w kierunku niedosłuchów i ośrodkowych zaburzeń słuchu u wszystkich dzieci z dzielnicy z klas od drugiej do piątej w szkołach podstawowych. Równocześnie dzieci zostaną przebadane przez alergologa – bowiem niedosłuch często jest spowodowany przez alergię. Inne dzielnice również mogą liczyć w przyszłości na podobne badania profilaktyczne.

Źródło: „Rzeczpospolita”, 23.02.2012 /ah

Polecamy również: Czy leki mogą być niebezpieczne dla naszego słuchu?

Reklama