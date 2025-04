Bezpieczny kontynent

Australia i Nowa Zelandia to bezpieczne miejsca na wakacyjny wypoczynek albo dłuższy pobyt wraz z całą rodziną. W krajach tych nie obowiązują jakieś szczególne środki ostrożności jeśli chodzi o nasze zdrowie. Oczywiście, jak wszędzie zaleca się szczepienia przeciwko błonicy, tężcowi i polio. Warto też zadbać o profilaktykę przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typ u B.

Jeśli chodzi o wodę pitną z kranu, to jest ona ogólnie dostępna i chętnie spożywana przez tamtejszych mieszkańców. Jednak dla własnego bezpieczeństwa kupujmy wodę butelkowaną, a w pubach i restauracjach miejmy pewność co do źródła skąd ona pochodzi. Warunki higieniczne lokali podobne są do europejskich, stąd istnieje niewielkie ryzyko zatrucia pokarmowego. Unikajmy jednak potraw, których nie znamy, lub których nazwy brzmią dla nas obco i dziwnie.

Reklama

Chroń się przed słońcem

Australia to kraj obficie skąpany w palącym słońcu. W ekwipunku każdego wypoczywającego na tym kontynencie musi znaleźć się krem z filtrem przeciw promieniowaniu UV, bowiem łatwo tu o poparzenia skóry. Warto dodać, że Australijczycy to naród o największym odsetku zachorowań na czerniaka skóry.

Polecamy: dział Szczepienia

Oprócz słońca dokuczliwe są także ukąszenia owadów i wszędobylskie muchy, przed którymi trzeba chronić żywność oraz wodę. Należy także uważać na jadowite pająki i węże oraz parzące meduzy.

Reklama

Tropikalne niebezpieczeństwa

Gorsza sytuacja epidemiologiczna istnieje w Papui Nowej Gwinei i pobliskich wyspach. W nadmorskich miejscowościach panuje malaria, stąd niezbędna jest profilaktyka przeciwko tej pasożytniczej chorobie przenoszonej przez komary. Poza tym występuje zwiększone ryzyko zachorowania na WZW typu B, cholerę i HIV. Wybierając się w tamte rejony należy rozważyć poddanie się szczepieniom przeciwko żółtaczce pokarmowej (WZW typu A) oraz WZW typu B, a także durowi brzusznemu, błonicy, tężcowi i polio.

Przeczytaj także: Szczepienia, czyli jak przygotować się do wyjazdu?