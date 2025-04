Azja

Azja to największy i najbardziej różnorodny - pod względem klimatu, ukształtowania terenu oraz religii i kultur- kontynent na Ziemi. Wybierając się do któregoś z należących do niej krajów, należy nie tylko zapoznać się z panującymi tam zwyczajami, ale również zadbać o swoje zdrowie. Pierwszym i najważniejszym krokiem są szczepienia ochronne.