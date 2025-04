Jak wygląda kleszcz? To pytanie zadają sobie wszyscy, którzy obawiają się chorób przenoszonych przez pajęczaki. Te niewielkie stworzenia mogą stanowić duże zagrożenie dla naszego zdrowia. Warto nauczyć się, jak rozpoznać kleszcza. Pomocne może okazać się zdjęcie, które stało się hitem internetu.

Fotografię opublikowało na Twitterze Amerykańskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorób (CDC). Przedstawia ono babeczkę z makową posypką. Pomiędzy ziarnami maku ukryte zostały kleszcze. Jest ich 5. Zdjęcie obrazuje, jak małe i trudne do zauważenia są te niebezpieczne pajęczaki. Niewiele różnią się od ziarenek maku. Trzeba naprawdę wytężyć wzrok, żeby je dostrzec. Dopiero na zbliżeniu, widać je wyraźnie.

Ticks can be the size of a poppy seed. Can you spot all 5 ticks in this photo? Learn how to prevent tick bites. https://t.co/ATtrY7YFoS pic.twitter.com/gBm4tw2qmf

— CDC (@CDCgov) 4 maja 2018