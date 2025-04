Bad hair day - dzień, w którym zbuntowały się włosy

Włosy puszą się, elektryzują, nie słuchają namów szczotki i lekceważą starania odżywki. To on – Dzień Złych Włosów. Przychodzi znienacka i rujnuje nasze plany szybkiego wyjścia z domu. Co robić kiedy włosy odmawiają współpracy?