Z początku jest to tylko utrata ostrości widzenia ale może prowadzić do ślepoty. Jak to się dzieje? Wysokie stężenie cukru we krwi uszkadza naczynia, które znajdują się w siatkówce. W zależności od etapu choroby tworzą się obrzęki, chory uskarża się na zamglone widzenie. Jeśli cukrzyca nie jest prawidłowo leczona, retinopatia dotyka plamki żółtej – obszaru siatkówki, dzięki któremu do mózgu przekazywane są sygnały o promieniach światła odbieranych przez wzrok. Konsekwencją może być nawet utrata widzenia. (am)

