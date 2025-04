Co do tego naukowcy mają pewność: papierosy poważnie szkodzą naszemu organizmowi. Jeśli jednak mimo to nie umiesz rozstać się z dymkiem, regularnie kontroluj swój stan zdrowia. Co zatem powinnaś badać?

Jakie badania powinni robić palacze?

Badania serca

Palenie przyczynia się do rozwoju nadciśnienia, choroby wieńcowej, zwiększa ryzyko zawału. Dlatego palacze powinni raz w roku robić EKG i regularnie, przynajmniej 2, 3 razy w miesiącu mierzyć ciśnienie tętnicze krwi.

Badania kości i stawów

Palenie źle wpływa także na układ kostny i może być przyczyną dolegliwości stawowych. Palacze, zwłaszcza osoby w dojrzałym wieku, znacznie częściej chorują na osteoporozę, a więc niezbędne jest wykonywanie raz na 2-3 lata badania densytometrycznego kości.

Badania oczu

Dym tytoniowy obkurcza naczynia krwionośne, także te w oczach. Prowadzi to do niedotlenienia siatkówki, co jest jednym z powodów jej odklejenia się. Poza tym toksyny zmniejszają naturalne reakcje obronne oka i przyczyniają się do rozwoju AMD, czyli zwyrodnienia plamki żółtej. Aby w porę uchwycić te schorzenia trzeba raz w rok chodzić okulisty.

Badania płuc

Rtg warto robić co 1-2 lata. Oprócz tego warto poprosić lekarza o skierowanie na spirometrię, która pomoże ocenić, czy nie rozwija się u ciebie przewlekła obturacyjna choroba płuc, charakterystyczna dla palaczy (objawia się kaszlem).