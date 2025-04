Czuję się dobrze, ale podczas badań kontrolnych wyszły mi nieprawidłowe próby wątrobowe. Co to może znaczyć?

Porada lekarza:

Próby wątrobowe, czyli transaminazy oznaczane jako ALAT (lub ALT, GPT) i AspAT (lub AST, GOT) są badaniem świadczącym o kondycji wątroby. Podwyższonych wartości nie należy zatem bagatelizować, bo już niewielkie przekroczenie normy może świadczyć o chorobie. Najczęściej bywa to:

- stłuszczenie wątroby w wyniku otyłości, zaburzeń gospodarki tłuszczowej, niewłaściwej diety, nadużywania alkoholu, cukrzycy;

- przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby na tle zakażenia wirusem typu B lub typu C;

- autoimmunologiczne zapalenie wątroby, co dotyczy zwłaszcza kobiet młodych i w średnim wieku z towarzyszącymi dolegliwościami stawowymi lub innymi schorzeniami autoimmunologicznymi, np. chorobami tarczycy;

- polekowe uszkodzenie wątroby, jeżeli przyjmujesz leki mogące wywołać taką reakcję, np. leki przeciwgruźlicze, antyarytmiczne, hormonalne. Ale taki efekt może spowodować nawet częste branie lub przekraczanie dozwolonych dawek dziennych popularnych środków przeciwbólowych czy na przeziębienie.

Po stwierdzeniu podwyższonych wartości należy natychmiast zacząć stosować dietę lekkostrawną (z ograniczeniem tłuszczów), wyeliminować alkohol i zbędne leki oraz skonsultować się z lekarzem. Powinien skierować panią na diagnostykę w kierunku wirusowych zapaleń wątroby (HBsAg – WZW typu B i anty-HCV – WZW typu C), sprawdzić poziom bilirubiny, wykonać USG jamy brzusznej. Jeśli te badania okażą się w normie, a poziom transaminaz nadal pozostanie podwyższony mimo zmiany diety, lekarz skieruje panią na

dalszą diagnostykę do poradni hepatologicznej.