Lekarz zaczyna od wywiadu. Rozmawia z pacjentem na temat jego zdrowia, chorób w rodzinie, zażywanych leków, trybu życia itd. Następnie dokładnie ogląda całe nogi, aby ocenić stan żył oraz skóry. Sprawdza, czy są obrzęki, stwardnienia, zgrubienia. Potem przeprowadza dodatkowe testy.



- Próba opaskowa. Pacjent leży z nogą uniesioną do góry. Lekarz masuje ją w kierunku brzucha, następnie wysoko na udo zakłada gumową opaskę uciskową. Pacjent wstaje, noga jest gładka, nie widać żylaków. Lekarz zdejmuje opaskę, krew cofa się. Jeżeli widać żylaki, świadczy to o niewydolności zastawek przy ujściu żyły.



- Próba marszowa. Gdy pacjent stoi, lekarz zakłada wysoko na jego udzie gumową opaskę uciskową. Przez kilka minut badany spaceruje. Jeżeli po spacerze żylaków nie widać, świadczy to o tym, że zastawki żył głębokich są wydolne, bo zatrzymują krew. To ważne, bowiem jeśli w czasie operacji zostanie usunięta żyła powierzchowna, jej zadania przejmie żyła głęboka. Powinna więc być w dobrym stanie.

- Badanie USG doppler. Kiedy pacjent stoi, siedzi i leży, lekarz wodzi po skórze nogi głowicą aparatu dopplerowskiego. Na monitorze widzi, czy zastawki są sprawne, zdrowe, a w żyłach nie ma zakrzepów. Może także przyjrzeć się, czy krew płynie bez przeszkód i pod dobrym ciśnieniem (oznaczone to jest za pomocą odpowiednich kolorów). Dzięki badaniu można ocenić stan żył zarówno głębokich, jak i powierzchownych.