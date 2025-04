Według niezależnej oceny skutków wprowadzenia komórek macierzystych do mózgu trzech pacjentów, które miało miejsce w Southern General Hospital w Glasgow, działanie nie przyniosło żadnych niepożądanych skutków ubocznych.

Pozytywna ocena otwiera tym samym drogę od kontynuacji badania na większej liczbie pacjentów. Naukowcy mają nadzieję, że komórki macierzyste odtworzą uszkodzone w wyniku udaru obszary mózgu.

Badanie kliniczne jest prowadzone przez prof. Keitha Muira z Uniwersytetu w Glasgow. W swoim wywiadzie dla BBC badacz wyraził zadowolenie z dotychczasowych postępów badania: ,,Musimy być pewni bezpieczeństwa testu zanim przejdziemy do analizy wyników terapii. Ze względu na to, że po raz pierwszy przeprowadzamy tego typu badanie na ludziach, jest sprawą zasadniczą upewnić się co jego bezpieczeństwa. W tym momencie mamy zielone światło i możemy zacząć aplikację większej dawki komórek”.

Pierwszą osobą na świecie, która została poddana terapii rok temu, był starszy mężczyzna. Od tego czasu przetestowano w ten sposób kolejne dwie osoby. Pacjentom podano bardzo małe dawki komórek macierzystych tak, aby można było sprawdzić bezpieczeństwo ich zastosowania u ludzi.

W ciągu następnego roku, zwiększające się stopniowo dawki komórek będą aplikowane dziewięciu następnym pacjentom. Bezpieczeństwo terapii będzie monitorowane nadal, z tym, że lekarze będą również opracowywać najlepsze metody oceny skuteczności leczenia. Wnioski te znajdą zastosowanie w większych badaniach klinicznych, które rozpoczną się prawdopodobnie po upływie co najmniej 18 miesięcy.

Na całym świecie zwiększa się liczba dobrze monitorowanych badań klinicznych z zastosowaniem komórek macierzystych. Jedno z nich, mające na celu opracowanie metod leczenia paraliżu, rozpoczęło się w zeszłym roku z ramienia amerykańskiej firmy Geron.

Rozwój tego typu terapii znajduje się w chwili obecnej we wczesnej fazie rozwoju i może minąć wiele lat, zanim trafią one do użytku publicznego.

W wyniku udarów co roku w Wielkiej Brytanii umiera 67 000 ludzi. Według Towarzystwa Udarowego, udar jest trzecią przyczyną zgonów w Walii i Anglii, zaraz po chorobach serca i nowotworach.

Zdaniem Michaela Hunta, dyrektora generalnego firmy Reneuron Group plc. uczestniczącej w badaniu, wprowadzenie terapii do obrotu mogłoby mieć miejsce najwcześniej za pięć lat.

Źródło: BBC/ar

