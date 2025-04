Mroźny wiatr i gwałtowne zmiany temperatury to przyczyny zimowych problemów z cerą. Pod ich wpływem skóra staje się przesuszona i często nabiera niezdrowych rumieńców. Najwięcej kłopotów mają osoby z cerą naczynkową. A to dlatego, że kruche naczynka są wyjątkowo wrażliwe na duże różnice temperatur. By uporać się z tym problemem, warto zastosować dietę bogatą w rutynę i witaminę C. O właściwy stan skóry zadbają też witaminy z grupy B, witamina E i beta-karoten.

Sprawdzone rady

- Gdy jesteś zmarznięta, unikaj jedzenia i picia gorących potraw i napojów. Zrób to dopiero, gdy się ogrzejesz. Inaczej nasilisz pękanie naczynek na twarzy.

- By obkurczyć rozszerzone naczynka na nosie albo policzkach, przykładaj do nich okłady z naparu rumianku lub szałwii.

Z kuchennej apteczki



RUTYNA - Zwiększa elastyczność naczyń krwionośnych, poprawia krążenie. Najlepszym jej źródłem jest kasza gryczana.

WITAMINA C - Wzmacnia naczynia krwionośne, wspomaga działanie rutyny. Dostarczają jej cytrusy, kiwi, papryka, kapusta, brokuły.

WITAMINA E - Korzystnie wpływa na stan skóry i ją uelastycznia. Witaminę tę znajdziesz w olejach roślinnych i orzechach, a także soi i jajkach.

WITAMINY Z GRUPY B - Odpowiadają za prawidłowy stan skóry. Występują w ciemnym pieczywie, kaszach, mięsie, rybach.

BETA-KAROTEN - Nawilża skórę, nadaje jej ładny koloryt. Zawiera go np. marchewka, papryka, dynia, cytrusy.

Twoje zimowe menu

Proponowane produkty i potrawy jedz jak najczęściej, bo są zdrowe i wpływają korzystnie nie tylko na skórę. Pamiętaj też o piciu wody.

Śniadanie. Przygotuje cię do zetknięcia z zimnem. Powinno być pożywne, by dodać ci energii. Płatki zbożowe z ciepłym mlekiem, plaster wędliny, owoc LUB bułka grahamka z wędliną i papryką, herbata LUB 1 jajko, 2 kromki razowca, pół pomarańczy i kakao LUB musli z jogurtem, orzechami i owocami, herbata.

Obiad. Dobrze, jeśli jest sycący. Może zawierać ryby, drób albo mięso, a także dużą porcję warzyw. Duszona wołowina z kaszą gryczaną i gotowaną marchewką LUB pieczona ryba z ziemniakami i surówką z kapusty kwaszonej i marchewki LUB jajko sadzone z kaszą gryczaną i gotowanymi brokułami.

Kolacja. Najlepsza jest lekkostrawna i ciepła. Wtedy łatwiej się zrelaksujesz. 2 naleśniki z serkiem homogenizowanym i owocami, herbata LUB ryż zapiekany z jabłkami, herbatka miętowa LUB sałatka ryżowa z kurczakiem i orzechami, herbatka miętowa LUB makaron z sosem owocowym, herbata.