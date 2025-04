Klęski żywiołowe to częste zjawiska na naszej planecie, Ziemia doświadczała ich od zawsze, ale dopiero od niedawna przekazy komunikacyjne dały na możliwość śledzenia informacji na ten temat niemal bezpośrednio we wszystkich zakątkach świata. Tym samym nie są to już tylko nasze wyobrażenia, ale dokładnie znamy ogrom strat materialnych oraz spustoszenia fizyczne i psychiczne wśród ludności.

Bajką w tsunami

W czasie tragicznych wydarzeń w Japonii, a w Polsce przywoływanych wspomnień traum powodzi z poprzednich lat zrodził się pomysł, aby spróbować wesprzeć dzieci, których udziałem stają się te przykre doświadczenia. Serwis ABCbaby ogłosił konkurs pt. „Bajką w tsunami”, którego przedmiotem było napisanie własnej, autorskiej opowieści terapeutycznej. Opowieści, która – zgodnie z zasadami bajkoterapii – da dziecku wsparcie w sytuacji klęski żywiołowej. Na konkurs wpłynęło kilkadziesiąt prac, z których cztery okazały się szczególnie warte popularyzacji.

Robimy to poprzez stronę www.bajkawtsunami.pl . Pragniemy rozpowszechnić powstałe teksty, jak również tworzyć kolejne. Zabiegamy o to, by tłumaczyć je na wiele języków – już teraz na naszej stronie można przeczytać nagrodzone teksty w języku: angielskim, niemieckim, rosyjskim, ukraińskim, czeskim i greckim.

Zależy nam na dalszych tłumaczeniach. Serdecznie zachęcamy do współpracy na tym polu osoby, które posługują się językami obcymi i chcą pomóc.

Dobra historia może pomóc

Naszym zadaniem jest również rozpowszechnienie tych historii wszędzie tam, gdzie mogą być szczególnie przydatne na całym świecie. Chcielibyśmy dotrzeć do instytucji pomagających osobom poszkodowanym, do osób pracujących bezpośrednio z nimi, a zwłaszcza do tych, którzy udzielają takiej pomocy dzieciom z tych terenów: pedagogów, psychologów. Jeśli znasz takie miejsca, ludzi, napisz do nas o nich.

Chcielibyśmy, by powstawały kolejne teksty terapeutyczne dotyczące tego zagadnienia. Będziemy starać się poszerzać naszą bazę, także o teksty profesjonalnych autorów. Jeśli sam/a chcesz napisać taki tekst - gorąco zachęcamy.

Więcej informacji na stronie www.bajkawtsunami.pl.

Kontakt z ABCbaby: kontakt@ABCbaby.pl, tel. 500 051 052.

Pomóż nam pomóc innym.

Masz pomysł jak jeszcze wzbogacić nasze działania – skontaktuj się z nami.

Chcesz napisać opowieść terapeutyczną – wyślij ją do nas.

Umiesz tłumaczyć – zgłoś się do naszego biura.

Serwis ABCbaby.pl to jeden z niewielu polskich serwisów propagujących bajkoterapię jako skuteczną metodę pomocy dziecku w trudnych sytuacjach emocjonalnych. Jest m.in. pomysłodawcą i współorganizatorem projektu "Bajka – Pomagajka u doktora" w latach 2008-2010 rok.

