Bajkowóz dla kolejnej poznańskiej placówki

Fundacja Serdecznik wyposaża szpitale, hospicja oraz szkoły przyszpitalne z całej Polski w mobilne biblioteki, czyli tzw. Bajkowozy. Tym razem książki, magia i radość zawitają do poznańskiej placówki oferującej profesjonalną pomoc dzieciom z wadami słuchu.

12 lutego Fundacja Serdecznik przekaże jeden z Bajkowozów Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu. W kolorowym domku zaprojektowanym przez polskich designerów dzieci znajdą około 100 książek oraz pomysłowe zabawki. Wszystkie materiały wybrano pod kątem potrzeb osób z wadami słuchu. Zabawki, książki oraz magiczne przedmioty, jak np. specjalny podświetlany kalejdoskop, poukrywano w różnych szufladach i zakamarkach.

„Bajkowóz, który przekazujemy do ośrodka dzieci niesłyszących w Poznaniu, jest naprawdę wyjątkowy” – przyznaje Jarosław Leciejewski z Fundacji Serdecznik. – „Wspólnie z projektantami długo pracowaliśmy nad jego wyglądem i wyposażeniem. Książki i zabawki, które odkryją w nim dzieci, nie są przypadkowe. W dużo większym stopniu oddziałują na wzrok i dotyk. Pomagają dzieciom z niepełnosprawnością słuchową w poszerzaniu słownictwa i doświadczaniu świata za pomocą innych zmysłów”.

Ośrodek dla dzieci z wadami słuchu jest czwartą poznańską placówką objętą programem „Oddział Bajka – Wędrująca Szpitalna Biblioteka”. Od 2013 r. Fundacja Serdecznik realizuje projekt w Zespole Szkół nr 110 dla Dzieci Przewlekle Chorych w Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera oraz w Zespole Szkół Specjalnych nr 108 przy Specjalistycznym ZOZ nad Matką i Dzieckiem, a od grudnia ubiegłego roku także w Ośrodku Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Kiekrzu. W sumie – w całej Polsce – z mobilnych bibliotek korzysta już ponad 1000 dzieci.

Kolorowe Bajkowozy można znaleźć wszędzie tam, gdzie są najbardziej potrzebne: na szpitalnych oddziałach dziecięcych, w świetlicach socjoterapeutycznych, hospicjach czy w domach dziecka.

W uroczystości przekazania Bajkowozu wezmą udział jego projektanci z firmy Marmorin Design Studio, która jako główny partner projektu wspiera Oddział Bajka od samego początku. Ambasadorami akcji są pisarze Roksana Jędrzejewska-Wróbel oraz Łukasz Wierzbicki, propagatorka wartościowej literatury – Krystyna Adamczak, a także polarnik Marek Kamiński.

