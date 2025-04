Fot. JaroWilk

Bajkowóz – szpitalna biblioteka na kółkach

Fundacja Serdecznik i jej Oddział Bajka odwiedzają dzieci w szpitalach w całej Polsce, przekazując wsparcie, radość i książki. Tym razem biblioteka na kółkach, czyli tzw. Bajkowóz, zostanie podarowana placówce w Kołobrzegu.

29 stycznia br. do Szpitala Uzdrowiskowego „Słoneczko” w Kołobrzegu trafi jeden z Bajkowozów przygotowanych przez Fundację Serdecznik w ramach programu „Oddział Bajka – Wędrująca Szpitalna Biblioteka”. Dzieci znajdą w nim około 100 książek, a także liczne niespodzianki poukrywane w szufladach i schowkach. Wśród akcesoriów są np. dzwonki, muszle oraz stare mapy. Książki oraz zabawki zostały uważnie wybrane przez specjalistów z Fundacji Serdecznik.

"Oddział Bajka to radość dla najmłodszych oraz wsparcie dla lekarzy i rodziców" – podkreśla Anna Bany, koordynator projektu. – "Dzieci przenosimy w świat marzeń, przygód i podróży. Nasz Bajkowóz jest tak skonstruowany, aby mógł stanąć przy każdym szpitalnym łóżku, z łatwością docieramy więc do najciężej chorych maluchów. Natomiast dorosłym pokazujemy, jak można rozmawiać z dzieckiem o chorobie i związanym z nią cierpieniem. Książka, a konkretnie zawarta w niej historia, to łącznik pomiędzy światem dorosłych a światem małych pacjentów" – dodaje.

Dzięki wsparciu partnerów i wolontariuszy fundacja przekazała w 2014 r. aż sześć Bajkowozów. Skorzystało z nich w sumie około 1000 dzieci. Bajkowozy trafiły na dziecięce oddziały szpitalne, do szkół przyszpitalnych oraz hospicjów. Mobilne biblioteki są już m.in. w Gdyni, Słupsku i Szczecinie. Fundacja regularnie prowadzi warsztaty dla pracowników szpitali, które otrzymują Bajkowóz, a także nauczycieli przedszkolnych i szkolnych.

Źródło: Materiały prasowe Szmalec PR

