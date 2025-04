Pojawienie się bakterii w jednorazowej próbce moczu nie musi sygnalizować infekcji jednego z narządów układu moczowego. Najczęściej przyczyną takiego stanu jest zanieczyszczenie próbki moczu podczas jej pobierania (wykonywanie tego bez zachowania należytych zasad higieny).

Podczas pobierania moczu do badania, obowiązują ściśle określone reguły, których pacjent musi przestrzegać, by nie dopuścić do pojawienia się w moczu bakterii, które miał na przykład na rękach. Przed pobraniem moczu do badania należy dokładnie umyć ręce.

Zabiegi higieniczne muszą także być wykonane w obrębie narządów płciowych – przemycie ich letnią wodą z mydłem i wysuszenie jednorazowym ręcznikiem to czynności w zupełności wystarczające do uzyskania wyniku badania moczu zgodnego ze stanem faktycznym. Nie ma konieczności używania środków dezynfekujących (na przykład na bazie alkoholu), gdyż mogłyby się one dostać do pobranego moczu i zaburzyć wynik badania.

Warto wiedzieć: Obserwacja moczu może uchronić przed chorobą nerek

Reklama

Co może towarzyszyć obecności bakterii w moczu?

Obecność bakterii w moczu to najczęściej oznaka zapalenia któregoś z elementów układu moczowego – nerek, pęcherza lub cewki moczowej. Przy okazji rozwijającej się infekcji dochodzi do pojawienia się szeregu objawów klinicznych, które ułatwiają postawienie właściwego rozpoznania.

Do symptomów tych należą przede wszystkim wszelkie niedogodności podczas mikcji – ból, pieczenie i świąd, a także bolesne parcie na pęcherz bez możliwości oddania moczu. Zakażeniu może towarzyszyć także gorączka lub ogólne osłabienie organizmy. Pojawienie się takich okoliczności sygnalizuje bardzo agresywną infekcję, która wymaga przeprowadzenia dodatkowych badań oraz konsultacji lekarskiej.

Reklama

Kiedy należy leczyć bezobjawowy bakteriomocz?

W momencie pojawienia się bakterii w moczu lekarz nie zawsze zaleca antybiotykoterapię. Jeśli pacjent nie odczuwa żadnych dolegliwości ze strony układu moczowego, nie ma powodu, by narażać jego organizm na agresywne leczenie przeciwbakteryjne, gdyż organizm prawdopodobnie sam poradzi sobie z infekcją lub oddana do badania próbka moczu została zwyczajnie zanieczyszczona podczas pobrania.

Są jednak stany kliniczne, w których leczenie bezobjawowego bakteriomoczu jest konieczne. Należą do nich ciąża oraz przygotowanie do zabiegu urologicznego. W ciąży każda infekcja jest dla organizmu wielkim wyzwaniem, dlatego należy pomóc mu w jej wyeliminowaniu za pomocą racjonalnej antybiotykoterapii. Przed zabiegami urologicznymi również należy podać antybiotyki, gdyż korzyści z wyleczenia bezobjawowej infekcji są większe niż możliwość rozsiewu zakażenia podczas zabiegu.

Polecamy: Krew w moczu - czy jest się czego bać?