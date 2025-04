Co to jest balneoterapia?

Balneoterapia to pojęcie obejmujące zabiegi fizjoterapeutyczne związane z wykorzystaniem wody ze źródeł naturalnych (mineralnych). Różni się od hydroterapii – ta druga bowiem wykorzystuje do zabiegów wody gospodarcze. Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa „balneum”, które oznacza łaźnię. W zakres balneoterapii wchodzą natryski, kąpiele, masaże podwodne, bicze wodne, okłady, a także picie wód mineralnych i inhalacje.

Co daje balneoterapia?

Przede wszystkim wpływa na serce – zwalnia ilość uderzeń serca na minutę, co jest bardzo korzystnym zjawiskiem w chorobach serca „z przepracowania” mięśnia sercowego. Na skutek oddziaływania na gospodarkę wodną organizmu, poprawia funkcję nerek. Balneoterapia przyspiesza metabolizm całego organizmu - szybciej spalamy tłuszcze i wydalamy toksyny. Dodatkowo miejscowo np. podczas masażu strumieniem wody prowadzi do spadku napięcia mięśniowego i wzrostu przepływu krwi, co daje efekt przeciwbólowy.

Inhalacje mają zbawienne działanie na problemy laryngologiczne - nawilżają i leczą stany zapalne błon śluzowych (choroby zatok, przewlekłe nieżyty nosa). Pomagają także w chorobach układu oddechowego. Łagodzą niekorzystne skutki palenia papierosów.

Jakie schorzenia można wyleczyć balneoterapią?

Balneoterapia ma swoje ogromne zasługi w leczeniu bólu – na pierwszym miejscu należy wymienić bóle stawów, mięśni i kości – zarówno te pourazowe, pooperacyjne, jak i związane z chorobami zwyrodnieniowymi. Jest skuteczna nawet przy bardzo dużym bólu, takim jak w chorobach tkanki łącznej. Zastosowanie balneoterapii u tych chorych powoduje ulgę w bólu i pozwala zredukować podawane dawki leków przeciwbólowych.

Kolejne wskazanie to choroby neurologiczne, przebiegające z dużymi dolegliwościami bólowymi, a także nerwobóle, przeczulice oraz porażenia nerwów obwodowych.

Balneoterapia stosowana jest także w chorobach psychosomatycznych, czyli w chorobach, w których nasilenie bólu wywoływane jest przez bodźce psychologiczne. W tych schorzeniach balneoterapia nie tylko uśmierza ból, ale także relaksuje, przez co nawroty choroby mają miejsce rzadziej.

Dalej na liście znajdują się przewlekłe choroby zapalne, alergie i otyłość. Spis zasług zamyka najzwyklejsza poprawa samopoczucia i zastrzyk dobrego humoru.

Bogactwa źródeł naturalnych

Lista zasług balneoterapii jest bardzo długa. W Polsce mamy wiele ośrodków sanatoryjnych, zajmujących się tą dziedziną rehabilitacji. Dzięki dużej ilości źródeł mineralnych w naszym kraju, balneoterapia „kwitnie” i przyciąga do nas turystów z całego świata, łaknących zdrowego dotyku wód mineralnych. Korzystajmy z bogactw natury, nie tylko w ramach leczenia, ale także profilaktyki.

