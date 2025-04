Czym jest balonoplastyka?

Endoskopowe cewnikowanie zatok (tak dokładnie nazywa się balonoplastykę), czyli balonikowanie, balonowanie lub balonizowanie zatok to metoda wywodząca się ze Stanów Zjednoczonych i jest tam stosowana od 2006 roku. Dwa lata później została wprowadzona do Polski.

Balonikowanie to bezkrwawa i małoinwazyjna metoda leczenia zatok. Nie wycina się w niej tkanek ani nie stosuje opatrunków. Podczas zabiegu, zamiast klasycznych narzędzi chirurgicznych, używa się endoskopu, mikroskopu.

Reklama

Na czym polega zabieg?



Balonoplastyka polega na wprowadzeniu do zatoki niewielkiego cewnika z balonikiem wykonanym ze specjalnego tworzywa. Balonik napełnia się pod ciśnieniem powietrzem, przez co zatkana zatoka ulega udrożnieniu i powiększeniu. Następnie możliwe jest jej oczyszczenie z zalegającej wydzieliny. Wprowadzony do zatoki cewnik ma 5-7 milimetrów. Lekarz steruje cewnikiem z balonikiem dzięki endoskopowi. Na koniec każdego zabiegu przeprowadza się test drożności.

Niektórzy porównują balonoplastykę do angioplastyki tętnic, którą stosuje się w leczeniu choroby wieńcowej.

Zabieg trwa średnio 60-90 minut. Pacjent jeszcze tego samego dnia może wrócić do domu. Okres rekonwalescencji również jest znacznie krótszy. Osobie po balonikowaniu zatok zaleca się przez około tydzień unikać alkoholu i aktywności fizycznej, a także powinien stosować lekarstwa zgodnie z zaleceniem lekarza.

Zobacz też: Kiedy zatoki bolą?

Kto może poddać się zabiegowi?



Balonikowanie wskazane jest przy powtarzającym się lub ostrym zapaleniu zatok. Ze względu na niewielką inwazyjność zabieg można wykonywać u dzieci.

Endoskopowego cewnikowania zatok nie można jednak stosować u osób, u których występują duże polipy.

Zobacz też: Zapalenie zatok - ból głowy nie do wytrzymania

Reklama

Zalety balonoplastyki



Za podstawową zaletę tej metody leczenia zatok uznaje się niewielką inwazyjność, czego nie można powiedzieć o tradycyjnym leczeniu chirurgicznym. Podczas zabiegu pacjent nie traci krwi. Balonoplastyka jest prawdopodobnie najskuteczniejszą metodą leczenia zapalenia zatok, która nie daje powikłań.

Zabieg balonikowania zatok można wykonać w prywatnej klinice, jak i w szpitalach. Koszt wynosi ok. 6-10 tysięcy złotych.