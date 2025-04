Krew pępowinowa pobrana w czasie porodu ma bardzo wiele zastosowań. Daję szansę na wyleczenie różnych chorób, na przykład białaczki czy różnego typu nowotworów. Rodzicie decydujący się na pobranie krwi pępowinowej, a następnie oddanie jej do odpowiedniego banku krwi, w bardzo wielu przypadkach robią to z uwagi na obawy przed chorobą ich dziecka w przyszłości. Według profesora Wiesława Jędrzejczaka, eksperta w dziedzinie transplantologii, konsultanta do spraw hematologii, szefa Katedry i kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Centralnego Szpitala Klinicznego WUM, tego typu działania nie mają większego sensu, ponieważ większość chorób zmusza lekarzy do podania choremu dziecku krwi obcej. Tak jak w przypadku białaczki, która może znaleźć się już w krwi pępowinowej dziecka. „To dlatego gromadzenie krwi na użytek prywatny mija się z celem - jeśli dziecko zachoruje, i tak lepiej będzie podać mu krew obcą nie własną”, tłumaczy prof. Wiesław Jędrzejczak. Ważne jest więc tworzenie i rozwijanie sieci publicznych banków krwi pępowinowej. Dają one szansę na leczenie wielu chorych. W Polsce są zaledwie trzy państwowe banki.

Obok państwowych banków krwi pępowinowej istnieją również prywatne. Jednak profesor Wiesław Jędrzejczak podważa sens ich funkcjonowania: ”To, co oferują w tej chwili banki komercyjne, to jest wyłącznie sprzedawanie obietnic”. Banki komercyjne, dokonując różnego rodzaju zabiegów z użyciem własnej krwi pacjenta, nie są w stanie zagwarantować, że zabieg przyniesie jakiekolwiek efekty. Badania dotąd nie potwierdziły skuteczności takich operacji. Banki komercyjne sprzedają więc usługi, a nie mają pewności na to, ze będą w stanie je zrealizować. Co więcej, krew pępowinowa oddana do banku publicznego może służyć wielu osobom, a ta z prywatnych tylko jednej osobie.

Źródło „Wysokie Obcasy”, 25.02.2012 /kp

