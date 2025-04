fot. "Przyjaciele szkła"

Niezależne badania przeprowadzone wśród 8 tysięcy konsumentów z całej Europy, w tym z Polski, pokazują, że bardziej martwimy się o nasze zdrowie i bezpieczeństwo żywności niż o zagrożenia związane z terroryzmem międzynarodowym czy bezpieczeństwem publicznym.

Z przeprowadzonych ankiet wynika, że dwie trzecie (66%) konsumentów obawia się skażenia żywności, jak również ryzyka interakcji chemikaliów pochodzących z opakowania z jego zawartością. Dodatkowo ośmiu z dziesięciu badanych jest przekonanych, że te oddziaływania chemiczne mogą być ryzykowne dla zdrowia człowieka.

Wyniki pokazują także, że najbardziej obawiamy się wpływu plastikowych pojemników na zawarte w nich napoje i żywność (60%).

– Nie dziwi więc, że rodzice małych dzieci są szczególnie wyczuleni na ten problem. Aż 77% z nich preferuje szkło do przechowywania żywności dla niemowląt, a 61% unika kupowania jedzenia dla swoich pociech w plastikowych butelkach czy innych materiałach – informuje Adeline Farrelly, Sekretarz Generalny FEVE, Europejskiej Federacji Opakowań Szklanych w imieniu Kampanii/Ruchu „Przyjaciele Szkła”/Przyjaciół Szkła (Friends of Glass).

Organizacje te w ramach akcji „Spójrz poza etykietę” zachęcają do zwracania uwagi nie tylko na skład produktu, ale też na rodzaj opakowania, w którym jest on sprzedawany.

To istotne, ponieważ szkło jest nie tylko przyjazne dla środowiska (plastikowa butelka rozkłada się do 1000 lat!), ale i dla zdrowia człowieka (szkło jest w 100% wytwarzane z naturalnych składników, tj. piasku, sody amoniakalnej i wapnia, a jego skład od ponad 5 tysięcy lat się nie zmienił).

Korzystne oddziaływanie szkła na nasze zdrowie potwierdzają oficjalne zalecenia organizacji rządowych. W USA szkło jest jedynym szeroko stosowanym materiałem opakowaniowym uważanym za „GRAS” [akronim od angielskiego wyrażenia] „powszechnie uznanym za bezpieczne” przez Amerykańską Agencję Żywności i Leków. W 2011 r. Komisja Europejska zakazała wykorzystywania Bisfenolu A, plastyfikatora używanego m.in.: w produkcji plastikowych butelek dla niemowląt, i zarekomendowała szkło jako bezpieczną alternatywę dla zdrowia człowieka.

Głównym powodem takiej decyzji było stwierdzenie, że szkło jest chemicznie bierne, co oznacza, że nie wchodzi w reakcję z zawartością i jest nieprzenikalne dla zanieczyszczeń.

O badaniu: w lutym 2014 r. niezależna agencja badawcza, InSites Consulting, przeprowadziła ankietę wśród konsumentów w 11 krajach Europy (Francja, Włochy, Niemcy, Hiszpania, UK, Austria, Chorwacja, Czechy, Polska, Słowacja i Szwajcaria). Na zlecenie FEVE, jako część kampanii „Przyjaciele Szkła”, ponad 8 tysięcy konsumentów pomiędzy 24 a 64 rokiem życia zostało zapytanych o ich postrzeganie opakowań w odniesieniu do bezpieczeństwa żywności, środowiska i smaku. 41% uczestników było rodzicami, 75% to kobiety, 25% to mężczyźni. Wyniki są reprezentatywne dla danego kraju.

Źródło: materiały prasowe Ardagh Group/mn

