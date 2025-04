"Baśnie mojego dzieciństwa" autorstwa Marzeny Kwietniewskiej-Talarczyk z ilustracjami Moniki Suski to bardzo pięknie wydana książka z baśniami dla nieco starszych dzieci (w wieku od 6 do 8 lat). Celowo piszę o baśniach, a nie o bajkach, gdyż są to klasyczne opowieści Charles’a Perraulta i Braci Grimm uwspółcześnione, ale nie uproszczone zanadto.

W zbiorze znalazły się: "Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków", "Szklana Góra", "Kot w butach", "Tomcio Paluszek", "Kopciuszek". Czytanie tych bajek dziecku, nie tylko sprawi nam przyjemność, ale będzie stanowić fantastyczną okazję do rozmów na tematy uniwersalne, takie jak: próżność, chciwość, dobroć, odwaga, zazdrość, sprawiedliwość i wiele innych. W książce znajdą się słowa, które pewnie będzie trzeba dziecku wytłumaczyć, np.: sekutnica, fircyk czy pasierbica – ale i to może być świetną zabawą przynoszącą wiele śmiesznych interpretacji i skojarzeń.

Piękne ilustracje Moniki Suskiej – nowoczesne, kolorowe i optymistyczne - mogłyby sugerować, że "Baśnie mojego dzieciństwa" przeznaczone są dla młodszych dzieci, ale to tylko taka konwencja.

Kredowy papier, twarda błyszcząca okładka – wszystko to sprawia, że książka wydawnictwa Zielona Sowa nadaje się doskonale na prezent i z pewnością będzie wielokrotnie używana.

Co więcej, gdy nie mamy siły po całym dniu pracy na czytanie dziecku, wyręczyć nas może Anna Dereszowska, do książki bowiem dołączona została płyta CD z nagraniem wszystkich baśni. Aktorka czyta bajki z nienaganną dykcją, jej interpretacja jest pełna dramatyzmu i liryzmu zarazem.

Dziękujemy wydawnictwu i autorkom za niezapomniane chwile wspólnej lektury, które są w życiu rodzica i dziecka bezcenne.

