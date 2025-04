Czarna lista uzdrowisk

Obecnie w Polsce istnieje 44 gminy, które mają status kurortu. Ministerstwo Zdrowia (MZ) kontroluje je regularnie i w przypadku niedociągnięć nakazuje wprowadzanie potrzebnych zmian. Informacje DGP z resortu zdrowia podają, że na obecną chwilę 10 uzdrowisk jest zagrożonych utratą statusu uzdrowiska. Jak wynika z wypowiedzi rzecznika resortu, Krzysztofa Bąka, kurorty muszą wykorzystywać w leczeniu surowce (borowiny), które są dostępne na ich terenie. Mowa jest o miejscowościach takich jak Dąbki, czy Krasnobród. Gminy owszem, sprowadzają surowce, ale podobno nie wykorzystują ich, a jest to podstawą utrzymania statusu uzdrowiska...

Wszystkie gminy muszą dostosować się do zaleceń MZ, dotyczących prowadzenia działalności leczniczej. Miejscowości takie jak: Goczałkowice–Zdrój, Sopot, Kamień Pomorski muszą np. zmniejszyć poziom hałasu w swoich uzdrowiskach. Cieplice–Zdrój– unormować stężenie płynów zawieszonych. Samorządy gmin – uzdrowisk bywają bardzo zaskoczone informacją, iż znajdują się na czarnej liście. Nie zgadzają się z decyzjami ministra. Ich zdaniem powinny dostać czas na przystosowanie się– minimum 5 lat. Takiego zdania są np. władze Augustowa, które przyznają, że muszą sprowadzać surowce z Białegostoku, ponieważ na ich terenie ustanowiono obszar Natura 2000.

Zmniejszenie wpływów

Dla gmin, które miałyby utracić status uzdrowiska, stanowić będzie to spory problem. Nie tylko przekreśli to wszystkie dotychczasowe starania o budowanie pozytywnego wizerunku, ale przede wszystkim spowoduje ich zubożenie. Najsłynniejsze polskie kurorty stracą bowiem wtedy realne pieniądze, wpływające do gmin w milionach złotych. Stawka opłaty uzdrowiskowej może wynosić do 4, 26 zł od każdej osoby przebywającej na terenie uzdrowiska. Gminy otrzymują także stałe dotacje z budżetu państwa równe wpływom z opłaty uzdrowiskowej z poprzedniego roku. Jeśli gminy chcą przetrwać jako uzdrowiska, muszą zupełnie podporządkować się rozporządzeniom Ministerstwa Zdrowia.

Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna" 30.07.2013/om