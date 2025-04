Odżywka do Włosów ze Słonecznikiem, Masłem Shea i Rumiankiem Bentley Organic/ for. materiały prasowe ekodrogeria.pl

Reklama

Bentley Organic odżywka do włosów ze słonecznikiem, masłem Shea i rumiankiem

Jej główne składniki mają dobroczynny wpływ zarówno na regenerację włosów, jak i łagodzą podrażnienia skóry. Rumianek ma właściwości antyseptyczne i przeciwzapalne, co znacznie ułatwia gojenie się mikro uszkodzeń. Doskonale nadaje się on również do pielęgnacji włosów jasnych, chociaż kosmetyki z jego zawartością można stosować niezależnie od koloru włosów z uwagi na to, że nadają one im wyjątkową miękkość i delikatny, przyjemny zapach.

Olej słonecznikowy to prawdziwa bomba witaminowa, która pozwala na odżywienie włosów – wnikające głęboko w strukturę włosa składniki odżywcze powodują, że włosy odzyskują swój blask i witalność.

Masło Shea z reguły stosowane jest w kosmetykach do ciała, jednakże ma również zbawienny wpływ na kondycję naszych włosów. Dzięki zawartości naturalnej alantoiny, prowitaminy A oraz witamin F i E oraz kwasów tłuszczowych i wosków sprawia, że włosy są odpowiednio nawilżone, bardziej elastyczne i mniej łamliwe. Masło Shea zawiera także naturalne filtry UV, które tworzą na włosach film chroniący przed słońcem.

W odżywce możemy znaleźć wyciągi z takich roślin jak: grejpfrut, cytryna, limonka czy aloes, które posiadają właściwości tonizujące,a także olejek z kokosa, jojoby i skórki pomarańczy wzmacniające odżywcze działanie kosmetyku.

Dzięki tak bogatemu składowi włosy stają się nawilżone, mniej łamliwe i elastyczne. Odzyskują blask i witalność, a dodatkowo kosmetyk nadaje im bardzo subtelny i delikatny zapach.

Odżywka do włosów ze słonecznikiem, masłem Shea i rumiankiem Bentley Organic dostępna jest w sklepie ekodrogeria.pl, cena 29,90 zł

Źródło: materiały prasowe Pawłowska Media/ (dr)

Zobacz także: Jakie preparaty wzmacniają włosy?