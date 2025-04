Bentley Organic – żel do mycia i szampom z aloesem, rumiankiem i lawendą 2w1/ Fot. Materiały prasowe Pawłowska Media

Bentley Organic – kosmetyk 2w1

Jak często myć dziecku włosy? Najlepiej codziennie, gdyż główka niemowlęcia szybko się poci. Częste mycie, masowanie i czesanie, wbrew obiegowym opiniom na pewno nie osłabi włosów. Tym bardziej, jeśli do pielęgnacji główki dziecka używasz szamponów na bazie naturalnych składników, najlepiej kojącego aloesu, odżywczego rumianku czy lawendy.

Sprawdzonym i rekomendowanym przez młode mamy rozwiązaniem jest sięganie po produkty „dwa w jednym”. O tym, jak bardzo są one praktyczne, przekonują się świeżo upieczeni rodzice, którzy dopiero uczą się opieki nad dzieckiem. Połączenie żelu do mycia i szamponu upraszcza pielęgnację ciała i włosów maluszka i jest bardziej ekonomiczne.

Kąpiel bez łez

Jak przyzwyczajać dziecko do kąpieli i przekonać malucha, że pluskać się jest bosko? Zamieniając kąpiel w zabawę. Im przyjemniejsza jest atmosfera wokół kąpania, im bardziej kolorowo i wesoło, tym większe szanse na sukces.

Bardzo ważny jest także odpowiedni dobór kosmetyków. Sięganie po produkty z serii „dla dzieci” to absolutna podstawa. Szampony przeznaczone dla dzieci nie szczypią w oczy, dobrze się pienią, łatwo spłukują, nie powodują podrażnień i przyjemnie pachną. Zapewniają optymalną ochronę delikatnej skóry dziecka.

Żel do mycia i szampon z aloesem, rumiankiem i lawendą cena: 37 zł

