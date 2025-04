Działanie Beta Gold Caroten:

nadaje skórze piękny, zdrowy koloryt

chroni przed promieniowaniem UV

jako prowitamina A wzmacnia błony śluzowe

poprawia kondycję skóry

wpływa pozytywnie na wzrok.

Zawartość składników w przeliczeniu na dzienną porcję – 1 kapsułkę: 282 mg ekstraktu 10:1 z owocu dyni, w tym 4,794 mg beta-karotenu, co odpowiada 800 μg ekw. retinolu (wit. A) – co z kolei stanowi 100% RDA.

Cena detaliczna ok. 10,44 zł/30 kapsułek