Twarz osoby z chorobą Parkinsona błyszczy się z powodu nasilonego łojotoku. Do upośledzanych przez chorobę mięśni należą również mięśnie twarzy, dlatego chorzy mają problemy z okazywaniem emocji poprzez mimikę. Najnowsze badania dr H.Gray i dr L. Tickle-Degnen dowiodły, że problemy pojawiają się również podczas odczytywania emocji z twarzy innych osób.

Emocje negatywne odbierane są szczególnie źle

Wspomniane badania, wykonane w Stanach Zjednoczonych dowiodły, że osoby z chorobą Parkinsona mają trudności w odczytywaniu emocji. Próba została wykonana na niemalże 1300 osobach. Połowę stanowili pacjenci, a druga grupa składała się z osób zdrowych. Przeanalizowanie przez dwóch naukowców wyników z 34 badań oraz porównanie ich z wynikami otrzymanymi przez osoby zdrowe pozwoliło wysunąć wniosek, który nie jest pozytywny dla osób chorych na Parkinsona. Co więcej, doktorzy zauważyli, iż większe problemy sprawia pacjentom odczytanie emocji negatywnych niż pozytywnych. Wyniki tych badań są niezwykle ważne, gdyż pozwalają lepiej zrozumieć chorego. Dla niego nasze zmarszczone brwi wcale nie muszą oznaczać tego co chcemy przekazać i nie robi on tego specjalnie.

Głęboka stymulacja mózgu – ingerencja w emocje

Naukowcy z francuskiego Centre Hospitalier Universitaire de Reness zajęli się badaniem wpływu głębokiej stymulacji mózgu (DBS – ang. Deep Brain Stimulation) na proces odczytywania emocji innych osób przez pacjentów z chorobą Parkinsona. Elektroda, w tej metodzie, jest wszczepiana w jądro niskowzgórzowe. Jądro to, nie tylko kontroluje ruchy ciała, ale również odpowiada za emocje i procesy uczenia się. Stymulacja elektryczna tego miejsca powoduje zatem, oprócz wyciszenia nazbyt pobudzonych komórek nerwowych odpowiadających za mimowolne ruchy i drżenie, spowolnienie przetwarzania informacji o charakterze emocjonalnym. Pacjenci, być może nawet wbrew temu jakby chcieli, mają trudności z rozpoznawaniem stanów emocjonalnych innych ludzi.

Jak prosto przekazać komunikat?

Oczywiście – werbalnie. Zrozumienie istoty choroby Parkinsona oraz zmian przez nią wywołanych może uchronić przed wieloma frustrującymi sytuacjami. Chory, który nie odczytuje naszych emocji, może wcale nie być źle nastawiony ani mieć złych intencji. Najlepszym sposobem wyjaśnienia sytuacji jest rozmowa, w której miny zostaną przełożone na zdania. Nieco pocieszający jest fakt, że chory ma większe trudności z odczytywaniem negatywnych niż pozytywnych emocji. W jego odbiorze częściej się uśmiechasz niż złościsz.

