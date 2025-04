Fot. Fotolia

Przełomowe badania kliniczne opublikowane w czasopiśmie naukowym „Obesity” potwierdzają, że konsekwentne spożywanie napojów zawierających niskokaloryczne lub bezkaloryczne substancje słodzące (LNCS*) może pomóc w utracie masy ciała. Jest to pierwsze badanie, które w sposób bezpośredni porównuje wpływ napojów z LNCS oraz wody na utratę masy ciała, rzucając nowe światło na rolę napojów z LNCS w zdrowym odżywianiu.

Wpływ substancji słodzących na odchudzanie

Badanie trwało 12 tygodni i objęło 279 uczestników. Jego celem było zmierzenie wpływu spożywania napojów z LNCS na zmianę wagi w ramach behawioralnego programu utraty masy ciała. Zgodnie z wynikami badań, u osób, które spożywały napoje z LNCS stwierdzono większy spadek masy ciała (o 45%) – średnio 5,95 kg w ciągu 12 tygodni – niż u osób z grupy kontrolnej, które spożywały wodę, i które schudły w tym samym okresie średnio po 4,09 kg. Odnotowano także, że uczestnicy badania, którzy pili napoje z LNCS, twierdzili, że odczuwają mniejszy głód niż osoby z grupy kontrolnej, które piły tylko wodę.

Wyniki tego badania stanowią kolejny z licznych dowodów na to, że niskokaloryczne i bezkaloryczne substancje słodzące (LNCS) są bardzo przydatne dla osób, które chcą zmniejszyć ilość spożywanych kalorii lub lepiej ją kontrolować, ale nie chcą rezygnować z przyjemności spożywania słodkich produktów.

Ponadto, zgodnie z danymi uzupełniającymi przedstawionymi przez profesora Adama Drewnowskiego na konferencji ISA w kwietniu 2014 roku, osoby, które spożywają niskokaloryczne i bezkaloryczne substancje słodzące (LNCS) mają tendencję do odżywania się w sposób zdrowszy i bardziej zbilansowany oraz do częstszego podejmowania aktywności fizycznej.

Jak twierdzi, prof. James O. Hill z Uniwersytetu w Colorado: Wyniki badania w sposób jednoznaczny pokazują, że napoje o obniżonej lub zerowej zawartości kalorii pomagają w utracie wagi, obalając jednocześnie funkcjonujący przez lata mit, że spożywanie napojów dietetycznych miało odwrotny efekt i powodowało tycie. Badanie potwierdziło także, że u osób spożywających napoje dietetyczne nastąpił większy spadek wagi i rzadziej odczuwały głód, niż te, które piły tylko wodę. Zatem, jeśli ktoś chce zgubić zbędne kilogramy, może cieszyć się smakiem napojów o obniżonej lub zerowej kaloryczności.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Producentów Substancji Słodzących (ISA) wierzy, że napoje zawierające niskokaloryczne i bezkaloryczne substancje słodzące (LNCS) odgrywają ważną rolę w osiągnięciu i utrzymaniu zbilansowanej diety.

