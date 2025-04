Jeśli ktoś przestanie oddychać, w ciągu kilku minut zatrzyma się także jego serce. I odwrotnie – jeżeli ustanie krążenie, wkrótce zaniknie także oddychanie.

Krok 1 - Oceń przytomość

Najpierw zadbaj o własne bezpieczeństwo. Potem potrząśnij poszkodowanego za ramiona i zadaj mu proste pytanie. Jeśli zareaguje – pozostaw go w obecnej pozycji i obserwuj, czy jego stan się nie zmienia. Człowiek nie reaguje? To znaczy, że jest nieprzytomny…

Krok 2 - Zawołaj pomoc

Wytypuj (stanowczo) spośród gapiów osobę, która pomoże ci prowadzić akcję ratunkową. Jeśli nikogo w pobliżu nie ma – głośno zawołaj o pomoc. Jesteś całkiem sama?

Nie zostawiaj ofiary, tylko działaj dalej…

Krok 3 - Udrożnij drogi oddechowe

Delikatnie przewróć poszkodowanego na plecy. Połóż mu jedną dłoń na czole, a dwa palce drugiej – tuż pod brodą. Odchyl głowę do tyłu, jednocześnie unosząc ku górze brodę.

Krok 4 - Sprawdź oddech

Przysuń twarz do ust nieprzytomnej osoby – słuchaj przez 10 sekund, czy pojawia się szum wdychanego i wydychanego powietrza (powinnaś też czuć jego powiew na swoim policzku), jednocześnie patrz też, czy porusza się klatka piersiowa.

Krok 5 - Zadzwoń po karetkę

Wybierz numer 999 lub 112 (tylko z komórki). Staraj się mówić konkretnie – podaj dokładne miejsce zdarzenia, opisz stan ofiary i się przedstaw.

Krok 6 - Rozpocznij reanimację

Zrób to wtedy, gdy poszkodowany nie oddycha albo gdy robi to nieregularnie. Dokładne wskazówki znajdziesz w instrukcji.

Uwaga! Jeśli ratowników jest dwóch, jeden robi masaż serca, a drugi sztuczne oddychanie. Albo jeden robi wszystko, a drugi odpoczywa (potem się zmieniają).

Krok 7 - Ratuj do skutku

Czyli do momentu, aż poszkodowany odzyska przytomność, przyjedzie zespół medyczny lub do momentu, gdy zabraknie ci sił do dalszej reanimacji.

Instrukcja reanimacji dorosłych

Reanimację dorosłych zawsze zaczynasz od masażu serca. Najpierw robisz 30 uciśnięć, a potem 2 wdechy (i tak do skutku):

- uklęknij przy poszkodowanym i rozepnij mu koszulę;

- połóż dłonie jedna na drugiej, spleć palce. Przyłóż tak, by nadgarstek dłoni pod spodem znalazł się na mostku poszkodowanego (pośrodku klatki piersiowej, 2 palce powyżej łuku żeber);

- wyprostuj ręce w łokciach i pochyl się nad poszkodowanym.

Wykonaj 30 rytmicznych uciśnięć (tempo – ok. 100 razy na minutę).

Rób to na tyle mocno, by klatka piersiowa uginała się na 4–5 cm;

- po serii 30 uciśnięć udrożnij drogi oddechowe (tak jak przed przystąpieniem do reanimacji);

- weź głęboki wdech, zatkaj palcami nos poszkodowanego, obejmij ustami jego otwarte usta i wdmuchuj powietrze przez 1 sekundę (do momentu uniesienia się klatki piersiowej).

Gdy to zrobisz, puść nos – nastąpi tzw. bierny wydech. Powtórz czynność raz jeszcze i wróć do masażu serca.

