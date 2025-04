- Tonącą osobę trzeba jak najszybciej wydostać na brzeg (niewprawny ratownik nie da rady przeprowadzić reanimacji w wodzie!). Nie zapominaj przy tym o swoim własnym bezpieczeństwie – jeśli masz, włóż kamizelkę ratunkową.

Jeżeli nie potrafisz dobrze pływać, nie wskakuj do wody, tylko jak najprędzej sprowadź pomoc (zacznij od wołania ludzi, którzy są w pobliżu).

- Po wydostaniu poszkodowanego z wody i ocenieniu jego stanu wezwij pogotowie (numer 999 lub 112 dla tel. komórkowych).

Krok 1 - Wydostawanie z wody

Odholuj poszkodowanego do brzegu. Jeśli istnieje prawdopodobieństwo, że mógł uszkodzić sobie kręgosłup (bo np. skakał na główkę), zanim wyciągniesz go z wody, podłóż (pod jego głowę, szyję i plecy) deskę ratowniczą lub inną rzecz (np. zwykłą, szeroką deskę), dzięki której ustabilizujesz kręgosłup.

Krok 2 - Ocena stanu

Ofiara podtopienia jest przytomna? Zatem przejdź od razu do kroku 4. Jest nieprzytomna? Sprawdź, czy oddycha – jeśli tak, ułóż ją w bezpiecznej pozycji bocznej (Patrz pozycja boczna). Jeżeli brak oddechu – rozpocznij reanimację od sztucznego oddychania (rób je przez minutę). W każdym z przypadków wezwij pomoc.

Krok 3 - Reanimacja

Sprawdź, czy poszkodowany nie ma czegoś w ustach (np. fragmentów roślin). Udrożnij drogi oddechowe. Potem zacznij masaż serca. Po 30 uciskach zrób 2 wdechy metodą usta–usta (Patrz reanimacja). Prowadź akcję do skutku.

Krok 4 - Ochrona przed wyziębieniem

Przykryj poszkodowanego kocem termicznym (złotą stroną na zewnątrz!). Jeśli nie masz go pod ręką, owiń go czymś innym, co zapewni ciepło.

Konsultacja: Szkoła Ratownictwa WSPR i TS „MEDITRANS” w Warszawie

www.meditrans.waw.pl