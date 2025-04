Najpierw oceń, czy jesteś bezpieczna. Potem zapytaj poszkodowanego, co się stało, chwyć go za barki i potrząśnij. Jeśli nie zareaguje, jest nieprzytomny. Wołaj o pomoc! Sprawdź oddech.

A potem dzwoń po pogotowie pod nr 999 lub 112 (z komórki).

- O ile poszkodowany oddycha i nie doznał urazu, który mógłby uszkodzić kręgosłup, ułóż go w pozycji bocznej bezpiecznej (patrz instrukcja).



Instrukcja ułożenia poszkodowanego w pozycji bocznej

By ułożyć nieprzytomną osobę w bezpiecznej pozycji:

- obydwie jej ręce ułóż wzdłuż tułowia, nogi (wyprostowane) złącz razem;

- klęknij z boku poszkodowanego i połóż jego rękę (tę, która znajduje się bliżej ciebie) pod kątem prostym do tułowia. Zegnij ją w łokciu – by dłoń była skierowana ku górze;

- drugą rękę przełóż tak, by dłoń znalazła się pod policzkiem (tym od twojej strony);

- zegnij w kolanie nogę (tę, która jest od ciebie dalej) i podstaw stopę pod drugą nogę;

- pociągnij w swoją stronę za kolano i ramię – poszkodowany powinien obrócić się na bok – twarzą w twoim kierunku;

- popraw zgiętą nogę tak, by staw biodrowy i kolanowy tworzyły proste kąty;

- odchyl głowę lekko do tyłu;

- przykryj poszkodowanego, by jego organizm się nie wychłodził;

- kontroluj przez cały czas oddech;

- po 30 minutach przełóż nieprzytomną osobę na drugi bok.

Konsultacja: Szkoła Ratownictwa WSPR i TS „MEDITRANS” w Warszawie

www.meditrans.waw.pl