- Przygotuj się przed podróżą. Do apteczki włóż tabletki do odkażania wody (można je kupić w aptekach, sklepach turystycznych lub przez Internet; cena: ok. 20 zł). Zabierz ze sobą również środki przeciw biegunce, np. węgiel, Laremid, Smectę, Taninal i probiotyki, które regulują florę jelitową (Lakcid, Trilac, Acidolac).

- Pij wodę z pewnych źródeł. W tropikach najlepiej kupować wodę w butelkach lub pić ją po przegotowaniu bądź odkażeniu. Nie pij wody ze strumieni ani lokalnych studni – mogą się w niej czaić groźne bakterie i ameby.

- Unikaj surowych potraw. Dotyczy to zarówno sushi i dań z jajek, jak i warzyw i owoców (nie wiadomo, czy były myte i w jakiej wodzie). Staraj się też nie jeść lodów oraz nabiału.

- Walcz z problemem. Jeśli biegunka jednak cię dopadnie, bierz leki, które ze sobą zabrałaś, i dużo pij, aby nie dopuścić do odwodnienia. Jeżeli pojawi się gorączka lub problem nie minie po 3 dniach, idź do lekarza.