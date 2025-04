Bezpieczny dom – co to znaczy dla alergika?

Sylwia Tereszczenko: Dom to przestrzeń, która dla większości z nas jest synonimem spokoju, komfortu i bezpieczeństwa. Nawet jeśli nie spędzamy w nim tyle czasu, ile byśmy chcieli, jest to miejsce wyjątkowe, do którego chcemy wracać i gdzie chcemy czuć się dobrze. Niestety ta przestrzeń kryje też wiele zagrożeń dla naszego zdrowia, których nie jesteśmy świadomi, albo których nie potrafimy skutecznie wyeliminować.

My oferujemy naszym klientom rozwiązania, które pomogą stworzyć bezpieczne miejsce, bezpieczny dom. SafeHouse (nazwa stacjonarnego sklepu dla alergików mieszczącego się w Mysiadle) to nie tylko zbiór produktów, ale również kompleksowa usługa (od zapoznania się z problemem, po konsultację i propozycję konkretnych rozwiązań).

Na rynku istnieje już kilka sklepów z artykułami dla alergików. Czym wyróżnia się SafeHouse od innych?

Radosław Tereszczenko: Przede wszystkim jest to pierwszy w Polsce sklep stacjonarny, w którym pacjenci znajdą wszystko, co jest potrzebne w przestrzeni domowej, by zapobiegać alergii, a także skutecznie ją leczyć. Bardzo dużo energii i uwagi poświęciliśmy doborowi produktów, które proponujemy. Jesteśmy osobami, które same borykają się z problemem alergii. Niejednokrotnie zdarzało nam się kupić produkt, który „antyalergiczny” był jedynie z nazwy.

Sylwia Tereszczenko: Alergie są teraz tak powszechnym zjawiskiem, że takich naciąganych produktów jest na rynku bardzo dużo i laikowi łatwo dać się nabrać. Bogatsi o takie doświadczenia oraz o dużą porcję wiedzy z zakresu profilaktyki i leczenia alergii, postanowiliśmy stworzyć przestrzeń, w której nie tylko można znaleźć pożądany produkt, lecz także uzyskać rzetelną poradę. Staraliśmy się kierować zasadą: wszystko dla alergika, ale według starannej selekcji. Na pewno nie wszystko, co proponuje rynek.

Mówią Państwo o nowatorskiej inicjatywie, idei, przedsięwzięciu, czy tak naprawdę nie chodzi jedynie o miejsce, gdzie można zrobić specjalistyczne zakupy?

Sylwia Tereszczenko: Jak najbardziej zależało nam na stworzeniu miejsca, gdzie osoby narażone na alergie mogą wyposażyć dom od A do Z. Już samo to jest dość niespotykane na naszym rynku. Jako osoby mające styczność i same cierpiące na alergie, przejeździliśmy wiele kilometrów od sklepu do sklepu gromadząc akcesoria potrzebne nam w walce o zdrowie. I wszystko to bez fachowej porady, bez kompetentnej informacji ze strony sprzedającego. Mieliśmy naturalną wewnętrzną potrzebę, żeby coś z tym zrobić, żeby to zmienić.

Radosław Tereszczenko: Postanowiliśmy na jednej przestrzeni – zarówno wirtualnej, na stronie DomBezAlergii.com, jak i fizycznie, w naszym sklepie stacjonarnym, stworzyć przyjazny dla alergika świat. Znajdzie tu wszystko od bezpiecznych kosmetyków i organicznych środków czyszczących, przez odzież dla skóry atopowej, specjalistyczną pościel, po urządzenia medyczne i wysokiej generacji sprzęt AGD. Ponadto zależy nam na indywidualnym podejściu do pacjenta. W związku z tym będziemy kłaść bardzo duży nacisk na poszerzanie i aktualizowanie naszej wiedzy i stały kontakt ze specjalistami. W przyszłości planujemy okresowe akcje konsultacyjne z udziałem alergologa. Chcielibyśmy, żeby pacjenci byli pewni jakości naszych produktów, a także naszego zaplecza merytorycznego.

Wspomnieli Państwo także o sklepie internetowym...

Radosław Tereszczenko: Tak. Zdajemy sobie sprawę, że nie każdy będzie miał czas czy możliwość wsiąść do samochodu i przyjechać do nas osobiście. Sklep DomBezAlergii.com jest jednak tworzony według naszego głównego założenia – by dostarczać klientom skuteczny produkt wraz z kompetentną wiedzą. Chcielibyśmy też za pośrednictwem strony internetowej, a w przyszłości może nawet portalu, zwiększać świadomość co do zdrowego trybu życia. Poza tym staramy się, by pacjent wyszedł od nas zadowolony i dopieszczony, nawet jeśli dzieje się to w przestrzeni wirtualnej.

Bardzo dziękuję za rozmowę.

Źródło: materiały prasowe SafeHouse, DomBezAlergii.com / mk