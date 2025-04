Według badaczy jedną z przyczyn SIDS może być nagromadzenie się dwutlenku węgla w pobliżu główki dziecka (CO2 znajduje się w wydychanym powietrzu). Skąd takie przypuszczenia? Naukowcy przeprowadzili wśród młodych matek ankietę na temat wentylacji w dziecięcych pokojach. Okazało się, że maluchy śpiące w dobrze przewietrzonych pomieszczeniach były znacznie mniej narażone na SIDS niż inne. A ustawienie w pobliżu łóżeczka wentylatora zmniejszało ryzyko aż o 72 procent!

Rady dla rodzica

Oto, co możesz zrobić, aby zapewnić swojemu dziecku bezpieczny sen:

- do 6. miesiąca życia układaj je do snu na plecach;

- zapewnij mu dostęp do świeżego powietrza: uchyl okno, nie owijaj kratek łóżka materiałem, nie przykrywaj dziecka zbyt szczelnie kołderką;

- możesz też kupić (ok. 450 zł) lub wypożyczyć monitor bezdechu. Urządzenie to włącza alarm, gdy spada częstotliwość oddechów dziecka.

