19 listopada w klinice leczenia niepłodności InviMed w Warszawie rozpocznie się cykl ośmiu spotkań, podczas których pary, które leczą niepłodność, będą mogły wymienić się doświadczeniami. Uczestnicy pod okiem psychologa spróbują zmierzyć się z problemami wynikającymi z długich starań o dziecko. Zapisy do grupy są otwarte, zadecyduje kolejność zgłoszeń.

Grupę stworzy sześć par, które są na różnych etapach leczenia niepłodności, wynikającej z rożnych przyczyn.

- Dla większości ludzkich problemów nie ma łatwych rozwiązań ani lekarstw. Nawet jeśli para starająca się o dziecko możne uzyskać najlepszą profesjonalną pomoc, to przeważnie nadal poszukuje wsparcia. Często odnajduje je w grupach wzajemnej pomocy, gdzie słyszy podobne historie i uzyskuje informacje, które pomagają radzić sobie z chorobą. A co najważniejsze, zyskuje zrozumienie od ludzi, którzy mają podobne doświadczenia – mówi Dorota Gawlikowska, psycholog z kliniki leczenia niepłodności InviMed, która poprowadzi grupę. - Pomiędzy ludźmi dzielącymi te same trudności tworzą się szczególne więzi. Wkroczenie w bezpieczne środowisko takiej grupy to jak powrót do domu dla tych, którzy byli zbyt długo wyizolowani z powodu swoich trudnych doświadczeń. Grupa dostarcza atmosfery akceptacji, co zachęca uczestników do dzielenia się swoimi smutkami, obawami, frustracjami, ale także radościami i sukcesami. Tak więc mogą oni zacząć rozmawiać bardziej otwarcie, przyjrzeć się swoim problemom bardziej obiektywnie i znaleźć bardziej efektywne sposoby radzenia sobie z nimi.

Warunkiem przyłączenia się do grupy jest przynajmniej wstępna diagnoza niepłodności. InviMed zaprasza również pary, które są już w trakcie leczenia – na różnych etapach. Aby zapisać się do grupy należy zadzwonić pod numer 500 900 888 lub wysłać maila na adres psycholog@invimed.pl z dopiskiem „grupa wsparcia”. Decyduje kolejność zgłoszeń!

Zajęcia rozpoczną się 19 listopada 2015 r. i potrwają do 21 stycznia 2016 r. Uczestnicy będą spotykać się raz w tygodniu, w czwartki, z wyjątkiem 24 i 31 grudnia w godzinach 18.30-20.00 w klinice leczenia niepłodności InviMed w Warszawie, przy ul. Rakowieckiej 36.

Czym jest grupa wsparcia?



Grupa wsparcia to forma pomocy psychologicznej, w której najważniejszym czynnikiem leczącym jest wsparcie udzielane osobie przez innych uczestników grupy. Takie grupy są zazwyczaj tworzone w oparciu o wspólnotę doświadczeń ich członków. Świadomość tego, że inna osoba prawdziwie rozumie moje uczucia, bo sama przeszła przez to samo, przynosi poczucie ulgi, pomaga poradzić sobie z problemem. Pomimo ogromnej różnorodności problemów, którymi się zajmują grupy wsparcia, wszystkie mają ten sam cel: dostarczyć emocjonalnego wsparcia i praktycznej pomocy w radzeniu sobie z problemem wspólnym dla wszystkich członków.

Powody, dla których warto spróbować



Grupa wsparcia daje możliwość:

dzielenia się doświadczeniem w pokonywaniu związanych ze wspólnym problemem trudności;

dzielenia się wsparciem emocjonalnym;

zwalczania bezradności wobec problemu, własnej choroby lub trudnej sytuacji życiowej;

budowania siły, nadziei i poczucia wartości;

wymiany użytecznych informacji;

pogłębiania zrozumienia sytuacji przez uczestników oraz szukania wspólnymi siłami rozwiązań bieżących problemów powodowanych przez sytuację lub chorobę.

Więcej o niepłodności, sposobach jej leczenia i problemach z nią związanych na www.invimed.pl.

