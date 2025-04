fot. Fotolia

Kobiety w wieku od 50 do 69 lat będą mogły poddać się bezpłatnemu badaniu mammograficznemu. Specjalny mammobus już 5 sierpnia stanie w Silesia City Center.

Każdego roku u ponad 14 tysięcy Polek rozpoznaje się raka piersi. 5 tys. kobiet umiera na nowotwór. Najczęściej kobiety chorują pomiędzy 50. a 79. rokiem życia. Tymczasem im wcześniej postawiona jest diagnoza, tym większa szansa na wyleczenie.

Dlatego już 5 sierpnia (wtorek) w Silesia City Center będzie można poddać się podstawowemu badaniu, które wykrywa zmiany w piersi: mammografii.

Na parkingu przy Tesco przed centrum handlowym stanie mammobus, czyli mobilne centrum diagnostyczne. To właśnie w nim w godz. od 9 do 17 będzie można poddać się bezpłatnemu badaniu. Żeby wziąć w nim udział, wystarczy umówić się telefonicznie na odpowiednią godzinę, dzwoniąc pod numer 58 325 76 20 lub 58 325 76 21.

– To badanie może dosłownie uratować życie. Jeśli więc podejrzewamy u siebie zmianę lub nigdy jeszcze nie mieliśmy robionej mammografii warto poddać się mammografi. Jest ona szybka, bezbolesna, odbywa się w intymnej atmosferze i w kobiecym gronie – namawia Ewa Marcinek, dyrektor Silesia City Center.

Organizatorem badań jest Geneva Trust Polska Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Profilaktyka i Diagnostyka. Bezpłatne badania mammograficzne są natomiast realizowane w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi – Etap Podstawowy, który finansowany przez Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia.

W ramach bezpłatnej diagnostyki kobiety mogą liczyć na wykonanie 4 projekcji, tj. dwóch projekcji na każdą pierś. W ocenie uzyskanych obrazów pomogą także specjalne ankiety z wywiadem lekarskim. Badania kierowane są wyłącznie do kobiet w wieku od 50 do 69 lat.

Reklama

Zobacz też: Mammografia a USG piersi - co kiedy wykonujemy?

Źródło: materiały prasowe Guarana PR/mn