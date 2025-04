Prywatny Ośrodek Terapii Uzależnień Polana jest inicjatorem kampanii Leczmy Alkoholizm oraz opiekunem merytorycznym forum i portalu leczmy-alkoholizm.org. Goście odwiedzający portal i dyskutujący na forum wymieniają się tam swoimi doświadczeniami w dążeniu do wyjścia z nałogu, szukają wsparcia w walce ze swoimi słabościami. Portal podejmuje tematykę walki z uzależnieniami – szczególnie uzależnieniem od alkoholu, jest źródłem informacji na temat objawów i metod leczenia alkoholizmu. Jego treści zawierają też szereg wiadomości przydatnych czy też będących swego rodzaju wsparciem dla osób współuzależnionych czy z syndromem DDA i DDD.

Specjalna oferta jest wyjściem naprzeciw potrzebom gości odwiedzających stronę kampanii Leczmy Alkoholizm, której misją jest ułatwiać drogę do trzeźwości i dawać wsparcie w walce z nałogiem własnym lub kogoś bliskiego. Oferta skierowana jest właśnie do osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych i DDA, które są członkami społeczności odwiedzającej stronę internetową kampanii – www.leczmy-alkoholizm.org.

Każdy zainteresowany zrobieniem pierwszego kroku w walce z nałogiem może skontaktować się telefonicznie lub mailowo z Ośrodkiem Polana i umówić na jedną z bezpłatnych konsultacji z odpowiednim terapeutą, które odbywać się będą w dniach od 21 września do 21 października 2012.

Kontakt z ośrodkiem nawiązać można telefonicznie po numerem 22 825 00 45 albo mailowo, pisząc na info@osrodekpolana.pl. Warunkiem skorzystania z bezpłatnego spotkania jest podanie adresu internetowego strony kampanii: www.leczmy-alkoholizm.org.

Źródło: materiały prasowe Ośrodka Terapii Uzależnień Polana/mn

