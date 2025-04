fot. Fotolia

To uzależnienie nie wiąże się z zażywaniem substancji psychoaktywnych. Hazardzista, bo o nim mowa, odczuwa wewnętrzny przymus, silną potrzebę grania na automatach czy w ruletkę. Nie jest w stanie przerwać gry nawet wtedy, gdy zostaje bankrutem, wręcz zapożycza się, by tylko zaspokoić wewnętrzną potrzebę.

– Możliwość grania sprawia, że osoba uzależniona pozbywa się nieznośnego dla niej napięcia – wyjaśnia Sławomir Wolniak, lekarz specjalista psychiatra, ordynator Kliniki Wolmed. – Gdy wygrywa, czuje się mocniejsza, silniejsza i to mobilizuje ją do dalszej gry. Gorzej, gdy przegrywa jedną partię za drugą. Gra się kończy, pieniądze przepadają, wówczas pojawia się ogromne poczucie winy. Obniża się nastrój, który osoba uzależniona stara się poprawić, zaczyna więc kolejną grę. I tak koło się zamyka. Niestety, z czasem uzależnienie się pogłębia, dochodzi do utraty coraz większej ilości pieniędzy i popadania w długi.

Nie każdy hazardzista zdaje sobie sprawę z tego, że jest uzależniony i potrzebuje pomocy. Wystarczy, że utraci kontrolę nad swoimi emocjami i nawet ogromne zadłużenie nie będzie w stanie go powstrzymać przed dalszym graniem. Jedynym wyjściem z uzależnienia behawioralnego jest skorzystanie z pomocy specjalisty. Taką możliwość daje terapia dla hazardzistów.

Bezpłatna terapia trwa właśnie w Klinice Wolmed, w planach są kolejne. Odbywa się pod nazwą "Zatrzymaj grę" i będzie realizowana do grudnia 2015 r. Terapia odbywa się w Klinice Psychiatrycznej i Terapii Uzależnień Wolmed w Dubiu i jest współfinansowana ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

To 6-tygodniowa terapia dla osób uzależnionych od hazardu, zakładająca indywidualne sesje terapeutyczne, grupowe warsztaty umiejętności, konsultacje prawne i ekonomiczne oraz trening sportowy. Jej uczestnicy mają zagwarantowane wyżywienie oraz noclegi. Turnusy terapeutyczne realizowane są w następujących terminach: 13.04-23.05.; 25.05-04.07 i 17.08-26.09.

Kolejny z projektów realizowanych przez klinikę, noszący nazwę "Potrafię", także jest skierowany do osób uzależnionych od hazardu, w ramach "Programu opieki i terapii patologicznych dla hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin w programie". Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Program polega na bezpłatnych sesjach wsparcia terapeutycznego, grupowych warsztatach wsparcia skierowanych do osób uzależnionych od hazardu bądź zakupów oraz bezpłatnych sesjach poradnictwa rodzinnego, grupowych warsztatach rozwoju osobistego skierowanych do rodzin osób uzależnionych od hazardu bądź zakupów. W ramach projektu pacjenci i ich rodzina mają zapewnione bezpłatne porady radcy prawnego i ekonomisty. Projekt trwa od marca do grudnia 2015 r. i jest realizowany w Poradni Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień przy ul. Opalowej 9 w Bełchatowie. Szczegółowe informacje dotyczące obu projektu pod nr tel. 44 635-63-03.

