Bezpłatne badania hormonów dla kobiet we Wrocławiu

Zakład Antropologii Polskiej we Wrocławiu serdecznie zaprasza kobiety na bezpłatne badanie poziomu hormonów.

Jeśli jesteś kobietą...i chcesz bezpłatnie zbadać poziom hormonów - Zakład Antropologii Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu serdecznie zaprasza kobiety w wieku od 18 do 40 lat na bezpłatne badania poziomu hormonów w terminie od 15. lutego do 2. kwietnia.

Celem badań jest ocena wpływu poziomu hormonów i stanu zdrowia kobiety na odczuwanie dyskomfortu fizycznego i psychicznego, samoocenę, preferencje estetyczne oraz charakter relacji międzyosobniczych. Badania są anonimowe.

Szczegółowe informacje oraz ustalanie terminu badania: instytut2010@gmail.com lub pod numerami telefonów: +48 781 089 717, +48 601 497 282, +48 609 090 656.

Ważne: wyniki badań hormonalnych gwarantujemy kobietom nie stosującym antykoncepcji hormonalnej. Za udział w badaniu otrzymają Panie upominki sponsorowane przez firmę Organique, która wspiera badania (niestety ilość upominków ograniczona).

Strona www: AntroLab.