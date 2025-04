Fot. Fotolia

Bezpłatne badania nasienia dla mężczyzn

Według statystyk Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), tzw. czynnik męski w niepłodności małżeńskiej stanowi około 45% przypadków, z czego 20% dotyczy tylko mężczyzn. Problem ten dotyka co piątą parę na świecie, a WHO szacuje, że w 2015 roku pomocy specjalistów może potrzebować już co trzecia.

– "Niepłodność mężczyzn to dla wielu z nich wstydliwy problem, z którym często nie mogą sobie poradzić. A to przecież choroba, jak każda inna, która wymaga odpowiedniego leczenia i wsparcia specjalistów z różnych dziedzin" – mówi dr n. med. Dariusz Mercik, ginekolog Gyncentrum.

Aby pomóc mężczyznom w staraniach o dziecko, Klinika Leczenia Niepłodności i Diagnostyki Prenatalnej Gyncentrum w Katowicach rozpoczyna kampanię „Zdrowy tata!”. Dzięki niej mężczyźni będą mogli nieodpłatnie poddać się podstawowemu badaniu nasienia.

Akcja bezpłatnego badania nasienia w Katowicach

Akcja bezpłatnego badania nasienia skierowana jest do każdego mężczyzny, który pragnie zostać ojcem. – Panowie mają okazję dowiedzieć się m.in. jakie mają szanse na naturalne poczęcie dziecka, czy ich plemniki są ruchliwe, jaką mają kondycję i jak jest ich dużo – mówi dr Mercik. Mężczyźni mogą liczyć również na wsparcie specjalistów z zakresu endokrynologii i leczenia niepłodności.

Z bezpłatnych badań nasienia w Klinice Leczenia Niepłodności i Diagnostyki Prenatalnej Gyncentrum w Katowicach skorzystać mogą nie tylko mężczyźni, którzy od jakiegoś czasu bezskutecznie starają się o dziecko, ale również ci, którzy chcą być pewni, że są zdrowi. Przebadać powinni się też panowie, którzy są m.in. po zabiegu chirurgicznym w obrębie układu rozrodczego, terapii steroidami płciowymi lub uczestniczą w programie dawstwa nasienie, a także ci, którzy należą do tzw. grup ryzyka: palą papierosy, mają siedzący tryb życia i noszą ciasną bieliznę.

"W akcji mogą wziąć udział wszyscy mężczyźni bez względu na wiek, wykonując prosty, bezbolesny i skuteczny test na miejscu w laboratorium Gyncentrum. Takie badanie powinien wykonać każdy mężczyzna, przynajmniej raz w życiu" – radzi dr Mercik.

Kampania „Zdrowy Tata!” potrwa trzy miesiące. W każdym miesiącu przez tydzień w Gyncentrum będzie można wykonać badanie nasienia. Pierwsza odsłona akcji odbędzie się w dniach: 1-8 czerwca. Żeby wziąć udział w badaniu należy wcześniej umówić bezpłatną wizytę w rejestracji dzwoniąc pod nr tel.: 32 359 09 32 lub 32 359 09 33.

Więcej informacji na stronie: www.zdrowytata.pl

Źródło: Materiały prasowe Guarana PR/ bj

