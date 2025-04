fot. Gyncentrum

Bezpłatne badania płodności w Częstochowie

W Częstochowie rusza program profilaktyczny, dzięki któremu mieszkańcy regionu mający problemy z poczęciem dziecka mogą przebadać swoją płodność. W ramach projektu aż do 15 czerwca 2015 roku mężczyźni mogą zgłaszać się na bezpłatne badania nasienia, kobiety z kolei mogą skorzystać z nieodpłatnej konsultacji i porady ginekologicznej w zakresie diagnostyki i leczenia niepłodności. Badania prowadzone są przez częstochowską klinikę Gyncentrum.

Jak wynika z badań Fundacji Gyncentrum, aż 62% przebadanych na Śląsku mężczyzn może mieć dziś problemy z poczęciem dziecka. Natomiast wśród kobiet niepłodność dotyka coraz częściej 20-latki. Powszechna jest już wśród 30-latek. Im wcześniej rozpoznana zostanie jej przyczyna, tym większa szansa na wyleczenie – alarmują specjaliści. Dlatego w Częstochowie rusza specjalny program profilaktyczny, który ma nakłonić do diagnostyki i badań osoby mające problemy z poczęciem pierwszego lub kolejnego dziecka.

Bezpłatne badania nasienia w Częstochowie

Aż do 15 czerwca w klinice Gyncentrum przy ul. Kozielewskiego 9 mężczyźni będą mogli wykonać bezpłatne badanie nasienia. Mogą się na nie zgłaszać panowie w wieku od 20 do 40 lat, podejrzewający u siebie niepłodność lub chcący wykonać badanie czysto profilaktycznie. Pula badań jest nieograniczona.

Zdaniem lekarzy, bezwzględnie z tego typu prostej diagnostyki powinni skorzystać mężczyźni, którzy w przeszłości przeszli zabiegi w obrębie układu rozrodczego, chemioterapię, terapię steroidami lub znajdują się w grupach ryzyka np. palą nałogowo papierosy, prowadzą siedzący tryb życia lub pracują przy wysokich temperaturach.

"Badanie jest proste, nieinwazyjne i bezbolesne, a każdy mężczyzna powinien je w swoim życiu wykonać przynajmniej raz, zwłaszcza, jeśli należy do grup zagrożonych niepłodnością lub od dłuższego czasu ma problemy ze spłodzeniem dziecka. Taki test pozwala ustalić tzw. markery płodności, czyli m.in. ruchliwość plemników, ich żywotność, ilość i objętość ejakulatu, czyli te wszystkie elementy, które mają wpływ na prawidłową płodność" – mówi dr Dariusz Mercik z Klinki Leczenia Niepłodności i Diagnostyki Prenatalnej Gyncentrum w Częstochowie.

Badania płodności dla kobiet

Ale nie tylko panowie mogą skorzystać z badań profilaktycznych. Aż do połowy czerwca po pomoc do Gyncentrum mogą zgłaszać się także kobiety. Czekać na nie będą bezpłatne konsultacje ginekologiczne ze specjalistą w zakresie leczenia niepłodności. Ze wsparcia będą mogły skorzystać panie w wieku od 20 do 40 lat, które od pewnego czasu bezskutecznie próbują zajść w pierwszą lub kolejną ciążę.

"Dla kobiet przygotowaliśmy nielimitowane, bezpłatne konsultacje, podczas których będziemy mogli ocenić stan zdrowia przyszłej mamy i wstępnie rozpoznać problem. Taka konsultacja pozwoli także kobiecie poznać dalsze etapy związane z diagnostyką niepłodności oraz ewentualnym leczeniem" – mówi dr Mercik.

Badania płodności – warto robić je z partnerem

To pierwszy tego typu program w Częstochowie, którego celem jest zaktywizowanie osób mających problemy z płodnością. Jego organizatorzy namawiają, aby przystąpiły do niego szczególnie pary. "Niepłodność to nie problem jednej osoby, ale pary, dlatego warto się przebadać jednocześnie. Dziś jest to dolegliwość, jaka dotyczy aż 20 proc. par w Polsce" – mówi dr Mercik

„Program profilaktycznych badań płodności dla mieszkańców Częstochowy” w całości prowadzi i finansuje go działająca od 4 miesięcy w mieście Klinika Leczenia Niepłodności i Diagnostyki Prenatalnej Gyncentrum. Żeby wziąć udział w badaniach nasienia lub bezpłatnej konsultacji należy umówić się na wizytę dzwoniąc pod numer tel. 34 506 57 65.

Źródło: Materiały prasowe Gyncentrum / Guarana PR

