Kto może zbadać płodność w ramach kampanii "Zdrowa mama"?

Kampania „Zdrowa mama” jest realizowana na Śląsku przez Fundację Gyncentrum. Jest to pierwszy w Polsce projekt promujący wśród kobiet wiedzę na temat diagnostyki płodności.

Przez 3 najbliższe miesiące kobiety mogą zgłaszać się na bezpłatne badania hormonów AMH, LH, FSH i estradiolu. Na badania mogą przyjść panie mające problemy z zajściem w pierwszą ciążę, kolejną, lub chcące wykonać badanie profilaktycznie.

"W akcji mogą wziąć udział zarówno panie, które od miesięcy starają się o dziecko, ale nie znają przyczyn problemów z zajściem w ciąże, jak również kobiety z grup ryzyka np. 30-latki, kobiety z nadwagą chcące poznać lepiej swoje ciało" – mówi specjalistka Gyncentrum.

Kobiety nie wiedzą jak badać płodność

Badania, które stwierdzają czy kobieta jest płodna czy nie wciąż należą do rzadkości i wykonywane są dopiero w momencie, kiedy pojawiają się problemy z zajściem w ciążę. Tymczasem specjaliści namawiają, żeby badania traktować profilaktycznie, podobnie jak badania krwi. Niestety niewiele Polek zdaje sobie z tego sprawę.

Badanie krwi, które określa poziom hormonów LH, AMH, estradiolu i FSH ma za sobą zaledwie 6% Polek, z czego ponad 70% przyznało, że do diagnostyki skusiły je dopiero problemy z zajściem w ciążę. Profilaktyka to wciąż rzadkość.

Źródło: Materiały prasowe Gyncentrum

