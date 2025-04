fot. Fotolia

Wrzesień to Światowy Miesiąc Świadomości o Raku Tarczycy. Z tej okazji stowarzyszenie Polskie Amazonki Ruch Społeczny w ramach kampanii „Motyle pod ochroną” zaprasza do skorzystania z bezpłatnych badań profilaktycznych USG tarczycy już 17 września w Warszawie!

Tarczyca choć niewielka odpowiada za koordynowanie pracy niemal całego organizmu. To od niej zależy nastrój, wygląd czy samopoczucie fizyczne. Tarczyca narażona jest jednak na wiele chorób – od niedoczynności i nadczynności, przez choroby autoimmunologiczne aż po raka, z którym zmaga się coraz więcej osób.

Jednym z podstawowych objawów raka tarczycy są guzki pojawiające się w przedniej części szyi. Najbardziej skuteczną metodą ich wykrywania jest badanie USG tarczycy.

Z okazji Światowego Miesiąca Świadomości o Raku Tarczycy stowarzyszenie Polskie Amazonki Ruch Społeczny przygotowało pulę bezpłatnych badań profilaktycznych – USG tarczycy. Badania odbędą się 17 września 2015 r. w godzinach 08:00 – 14:00 w Warszawie. Szczegółowe informacje oraz możliwość rejestracji dostępne będą 16 września 2015 r. w godz. 13:30-19:00 pod numerem telefonu: 601 755 301. Ilość miejsc jest ograniczona.

– Badanie USG jest jedną z podstawowych metod wczesnego wykrycia raka tarczycy. Ultrasonografia pozwala wykryć nawet bardzo małe zmiany w strukturze gruczołu, których nie sposób wyczuć za pomocą dotyku. Pamiętajmy, że wcześnie wykryte zmiany dają szansę na szybka reakcję. Według przyjętych zasad profilaktyki raka tarczycy zaleca się wykonanie badania USG tarczycy raz na dwa lata – tłumaczy prof. Marek Dedecjus, kierownik Kliniki Endokrynologii Onkologicznej i Medycyny Nuklearnej, Centrum Onkologii – Instytut w Warszawie.

Guzki tarczycy to dość powszechny problem. Rozwijają się u 1% mężczyzn i u 6% kobiet. Oznacza to, że w Polsce problem ten może dotyczyć nawet miliona pań w różnym wieku.

– Jeżeli w badaniu USG stwierdzono zmiany w tarczycy, konieczna jest ocena specjalisty endokrynologa i ewentualnie biopsja tarczycy. Na szczęście zaledwie ułamek z guzków rozpoznanych w badaniu USG jest nowotworem złośliwym. Należy pamiętać jednak, że wszelkie – nawet łagodne – zmiany pojawiające się w obrębie tarczycy powinny podlegać bacznej kontroli – zaznacza prof. Marek Dedecjus.

Osoby, u których stwierdzono guzki tarczycy powinny pilnie zgłosić się do lekarza specjalisty jeśli:

guzek lub obwód szyi uległy szybkiemu powiększeniu,

pojawił się ból szyi w okolicach tarczycy z towarzyszącym powiększeniem węzłów chłonnych,

wystąpiły kłopoty z przełykaniem lub oddychaniem.

Szczególną czujność w obserwacji zdiagnozowanych guzków powinny zachować osoby mające przypadki raka tarczycy w rodzinie.

– Dla wszystkich osób, które o raku tarczycy chciałyby dowiedzieć się więcej, a w szczególności dla osób z rozpoznaną chorobą Polskie Amazonki Ruch Społeczny we współpracy z Fundacją Projan prowadzą kampanię „Motyle pod ochroną”. W tym szczególnym czasie zachęcamy do zwrócenia uwagi na temat raka tarczycy i odwiedzenia strony internetowej www.ruchspoleczy.org.pl, gdzie pobrać można bezpłatny poradnik dla pacjentów, zapoznać się z odpowiedziami na nurtujące pytania zawartymi w broszurze Fundacji Projan, a także poznać inspirujące historie osób, które zmierzyły się z rakiem tarczycy – zaprasza Elżbieta Kozik, prezes stowarzyszenia Polskie Amazonki Ruch Społeczny.

Kampania „Motyle pod ochroną” realizowana jest przy wsparciu grantu edukacyjnego firmy Genzyme a Sanofi Company.

