fot. Fotolia

Podczas akcji informacyjno-zdrowotnych w Puławach, Sieradzu, Mysłowicach, Bielsku Podlaskim, Ożarowie Mazowieckim, Pruszczu Gdańskim, Oławie oraz Zakopanem będą wykonywane bezpłatne badania spirometryczne, pozwalająca zdiagnozować zaburzenia w układzie oddechowym.

Oprócz tego, studenci medycyny zmierzą chętnym poziom cukru we krwi oraz ciśnienie tętnicze, obliczą zawartość tkanki tłuszczowej lub ryzyko chorób układu krążenia. Każdy zainteresowany będzie mógł także otrzymać informacje o aktualnym stężeniu cząstek stałych w powietrzu oraz o ich szkodliwym wpływie na zdrowie i środowisko naturalne.

Kampania ma na celu zwrócenie uwagi na problem niewidocznych dla ludzkiego oka cząstek stałych, czyli zanieczyszczeń pyłowych zawieszonych w powietrzu. Mniejsze cząstki wraz z wdychanym powietrzem przenikają do organizmu człowieka, zwiększając ryzyko alergii, schorzeń układu oddechowego, takich jak astma i POChP, schorzeń układu sercowo-naczyniowego oraz nowotworów płuc. Długotrwałe narażenie na zanieczyszczone powietrze może doprowadzić do nieodwracalnych skutków zdrowotnych.

̶ 30% osób chorych, u których rozpoznano Przewlekłą Obturacyjną Chorobę Płuc (POCHP), a które nigdy nie paliły tytoniu, zachorowało z powodu ekspozycji na zanieczyszczenia powietrza. POCHP skraca życie o 10 lat. Chorzy często umierają przed 70. rokiem życia. W trakcie III Światowych Dni Spirometrii udało nam się wykryć obturację (typową cechę astmy i POCHP) u 20% uczestników badania, a to umożliwiło rozpoczęcie leczenia i być może uratowało tych chorych przed szybszą śmiercią – twierdzi dr Piotr Dąbrowiecki, przewodniczący Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP, która jest jednym z partnerów kampanii.

Cząstki stałe są poważnym problemem nie tylko w dużych miastach, lecz także na wsiach i w mniejszych miejscowościach. Najwyższe stężenia zanieczyszczeń pyłowych odnotowuje się na terenach mieszkalnych, na których znajdują się budynki opalane węglem lub drewnem, a także w bezpośrednim sąsiedztwie takich terenów. Poziom stężenia cząstek stałych w ośmiu wybranych lokalizacjach zbada na przełomie listopada i grudnia specjalny patrol „Tropicieli Cząstek Stałych”, złożony ze studentów ochrony środowiska Politechniki Warszawskiej.

Reklama

To już druga edycja patroli – podczas pierwszej edycji, która miała miejsce w marcu, parole „wytropiły” obecność cząstek stałych w Luboniu, Pruszkowie, Siemianowicach Śląskich, Wieliczce, Świdniku, Pabianicach, Dobrym Mieście oraz Łapach.

̶ Jakość powietrza w Polsce należy do najsłabszych w UE. Do tego stanu przyczynia się w dużej mierze ogrzewanie węglem i drewnem gospodarstw domowych, które nie są podłączone do sieci ciepłowniczych. Posiadacze pieców bardzo często nielegalnie spalają w nich także odpady. W konsekwencji w Polsce 45 tys. osób rocznie, a na świecie ok. 7 milionów, umiera przedwcześnie z powodu chorób wywołanych zanieczyszczeniami ̶ podkreśla dr inż. Artur Badyda z Politechniki Warszawskiej, który jest jednym z ekspertów merytorycznych kampanii.

Patrole i akcje zdrowotne odbywają się we współpracy z Polską Federacją Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP, Międzynarodowym Stowarzyszeniem Studentów Medycyny IFMSA-Poland oraz Kołem Naukowym Ochrony Środowiska Politechniki Warszawskiej. Sprzęt do pomiaru stężenia cząstek stałych w powietrzu udostępniony został przez firmę 3M.

Organizatorem kampanii „Tropiciele Cząstek Stałych” jest Forum Rozwoju Efektywnej Energii (FREE), które działa na rzecz rozwoju nowoczesnej i niskoemisyjnej energetyki na terenach wiejskich. Zdaniem organizacji wymiana źródła ogrzewania z węglowego na niskoemisyjne (gazowe lub odnawialne) zdecydowanie przyczyni się do poprawy jakości powietrza i zmniejszy ryzyko zachorowania na choroby płuc.

Więcej informacji znajduje się pod adresem www.tropicieleczastekstalych.pl oraz www.forumfree.pl.

Zobacz też: Jak oczyścić układ oddechowy z zalegających w nim pyłów?

Źródło: materiały prasowe Fleishman Europe/mn