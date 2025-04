Przez pojęcie „nowoczesne technologie w gabinecie stomatologicznym” rozumiemy zarówno skuteczne, jak i bezpieczne dla pacjenta metody leczenia już od momentu, gdy siada on na fotelu. Wizyta powinna być poprzedzona gruntowną diagnostyką, a podczas zabiegu pacjentowi nie powinien towarzyszyć ból.

Podanie znieczulenia też nie może powodować cierpienia czy dyskomfortu.

Do niedawna dentyści poszukiwali skutecznego sposobu na eliminację tego czynnika, aż w końcu udało im się go znaleźć. Obecnie wybrane kliniki stomatologiczne dysponują niewielkim urządzeniem, które przykłada się do dziąsła na krótko przed wbiciem igły z tradycyjnym znieczuleniem. Blokuje ono przewodzenie impulsu bólowego związanego z ukłuciem poprzez emitowanie wibracji o określonej częstotliwości.

Dzięki temu podanie znieczulenia przy pomocy igły nie jest przez pacjenta odczuwalne, a co za tym idzie – minimalizuje stres związany z wizytą w gabinecie.

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat zmieniły się nie tylko sposoby znieczulania, rewolucję przeszły także metody leczenia.

Przede wszystkim upowszechniło się leczenie implantologiczne. Jakość wykorzystywanych materiałów jest coraz lepsza, co znacznie przyspiesza proces gojenia.

Nie bez znaczenia jest także cyfrowa diagnostyka, dzięki której lekarz może precyzyjnie zaplanować i przeprowadzić leczenie.

Dni otwarte odbędą się w piątek w godzinach 10.00-20.00 i sobotę w godzinach 10.00-18.00.

Cały dzień:

bezpłatne konsultacje stomatologiczne dla dzieci i dorosłych,

bezpłatne konsultacje implantologiczne dla dorosłych,

bezpłatne konsultacje ortodontyczne dla dzieci,

bezpłatne zdjęcie panoramiczne RTG uzębienia,

zabawy dla dzieci, kolorowanki, medale dla małych odważnych pacjentów.

Prelekcje dla dzieci:

Piątek godz. 16:00 – „Zdrowe ząbki bez bólu” (DentalVibe) – prowadzi dziecięca higienistka stomatologiczna Dorota Grzyśka.

Sobota godz. 13:00 – „Zdrowe ząbki bez bólu” (DentalVibe) – prowadzi dziecięca higienistka stomatologiczna Dorota Grzyśka.

Prelekcje dla dorosłych:

Piątek godz. 17:00 – „Nowoczesne metody leczenia implantologicznego i protetycznego” oraz „Rewolucja w znieczuleniu stomatologicznym” dr n. med. Mariusz Duda.

Sobota godz. 12:00 – „Rewolucja w znieczuleniu stomatologicznym” oraz „Nowoczesne metody leczenia implantologicznego i protetycznego” dr n. med. Mariusz Duda.

Źródło: materiały prasowe Guarana Communications/jg