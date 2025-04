Celem akcji edukacyjnej „Czas na wzrok. Zachowaj ostrość widzenia po czterdziestce” jest dostarczenie informacji na temat prezbiopii oraz najlepszych sposobów jej korygowania. Kampania jest prowadzona od 19 września do 31 grudnia 2012 r.

– W ramach akcji, w dniach od 5 do 20 października mieszkańcy województwa śląskiego i małopolskiego, powyżej 40. roku życia będą mogli skorzystać z bezpłatnych badań ostrości wzroku w wybranych salonach optycznych – mówi Ewa Żebrowska z JZO, organizator akcji.

I dodaje: – Lista salonów optycznych dostępna jest na stronie internetowej dedykowanej prezbiopii www.czasnawzrok.pl. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, na badania należy umówić się wcześniej telefonicznie lub osobiście, podając przy rejestracji hasło kampanii „Czas na wzrok”.

– Prezbiopia, czyli starczowzroczność, jest najpopularniejszym typem zaburzeń widzenia. Dotyka ona osoby po czterdziestce, u których, w wyniku naturalnego, fizjologicznego mechanizmu starzenia, dochodzi do zmniejszenia elastyczności soczewki w oku. Proces ten zachodzi u osób bez wad wzroku, ale też u tych z nadwzrocznością i krótkowzrocznością – wyjaśnia dr hab. n. med. Dorota Tarnawska, z zespołu badawczego Szpitala Kolejowego w Katowicach. – Zwłaszcza osoby, które dotąd cieszyły się „sokolim wzrokiem” i nie miały wcześniej kontaktu z okulistą, często zwlekają z wizytą u specjalisty, bo nie rozpoznają właściwie pierwszych symptomów tego naturalnego procesu. Brak odpowiednich okularów do czytania może skutkować nieprzyjemnie odczuwanym napięciem oczu podczas czytania, a nawet bólami głowy. Tymczasem rozwiązanie problemu jest proste, wystarczy zaopatrzyć się w odpowiednio dobrane okulary, aby go skutecznie wyeliminować – mówi dr Tarnawska.

- Prezbiopia nie jest chorobą – jest procesem fizjologicznym wynikającym ze starzenia się organizmu i zmniejszenia elastyczności pewnych elementów gałki ocznej. Spotyka się ją zarówno u osób z nadwzrocznością, krótkowzrocznością, jak i u osób bez wad wzroku – wyjaśnia z kolei prof. Marta Misiuk-Hojło, Kierownik Katedry i Kliniki Okulistyki Akademii Medycznej we Wrocławiu. – Okuliści zauważyli, że wiele osób zbyt późno decyduje się na korekcję widzenia do bliży za pomocą specjalnych soczewek okularowych. Opóźnienie decyzji o odpowiedniej korekcji wzroku może skutkować przewlekłymi zapaleniami spojówek, uporczywymi bólami głowy i innymi zaburzeniami widzenia. Tych kłopotów można by uniknąć, gdyby w odpowiednim czasie okulista zapisał okulary korygujące. To skłania środowisko okulistyczne do szerszego rozpowszechniania informacji na temat prezbiopii i możliwości korekcji – mówi prof. Marta Misiuk-Hojło.

Źródło: materiały prasowe Agencja inPlus PR/ mk

