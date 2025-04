W sobotę 27 października w Przychodni Specjalistycznej Prosen na Woli w godzinach od 9.00 do 14.00 będzie można wziąć udział we wstępnym badaniu zaburzeń pamięci.

Nasi rodzice, dziadkowie, którzy cierpią na zaburzenia pamięci i z tego powodu mają coraz większe kłopoty z wykonywaniem zwykłych, codziennych czynności mogą mieć pierwsze objawy rozpoczynającej się choroby Alzheimera. Głównymi symptomami są trudności w zapamiętywaniu różnych informacji jak np. bieżących wydarzeń, terminów spotkań, przeczytanych informacji.

Można także zauważyć występujące od niedawna kłopoty z regularnym przyjmowaniem leków, planowaniem zakupów, zarządzaniem domowymi finansami czy poruszaniem

się w nieznanych miejscach. Czasami także zaczynają doskwierać problemy, które na pierwszy rzut oka dotyczą nas wszystkich, czyli trudności z doborem słów podczas rozmowy, gubienie nazwisk w pamięci, ciągłe zapominanie, gdzie zostawiliśmy przedmioty codziennego użytku jak portfel, klucze czy okulary.

Kiedy jednak podsumujemy te wszystkie symptomy i zobaczymy, że w większości dotyczą naszych bliskich lub też nas samych, warto skorzystać z okazji do bezpłatnego badania i sprawdzenia stanu naszej pamięci.

Wskazane jest także zbadać się, jeśli nasi bliscy chorowali na zaburzenia pamięci.

