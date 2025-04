Bezpłatne badania zmian barwnikowych skóry

Od 15 listopada do 15 grudnia 2011 roku w Szpitalu im. Świętej rodziny na ul.Madalińskiego 25 w Warszawie będzie można bezpłatnie przebadać zmiany barwnikowe na skórze. Konsultacje będą się odbywały we wtorki i czwartki w godzinach od 15.00 do 18.00.